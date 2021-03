Cronaca



Start Park propone un nuovo modello del parco Valgimigli

sabato, 6 marzo 2021, 17:34

di chiara grassini

Sarà uno spazio verde pubblico riqualificato, ecosostenibile e attento al tema dei cambiamenti climatici. Queste le caratteristiche del nuovo parco Valgimigli finanziato con fondi europei. Oggi pomeriggio si è svolta una visita guidata per mostrare ai cittadini il progetto.

L'area verrà suddivisa in otto punti: giochi, eventi live e attività formative, area chiosco e tavoli, panchine e strutture book-sharing, sport, area sensoriale e rain garden, orto didattico e laghetto.

Tra le novità l'inserimento del sentiero degli alberi parlanti, ovvero un percorso che racconta come sono avvenuti i cambiamenti climatici nel corso del tempo.

Il tutto accompagnato da una serie di pannelli esplicativi. Lo spazio dedicato al divertimento sarà a sua volta riqualificato con materiali certificati così come gli scivoli già esistenti. Sicuramente non mancheranno varie attività ricreative che riguardano musica, teatro ma anche tutte quelle che si svolgono in gruppo.Passiamo ora alla parte centrale del parco.

Qui si potranno mettere tavoli da picnic e un chiosco che offre bevande oppure dedicare la zona a momenti di studio.E a proposito di letture, il progetto include il cosiddetto book-sharing dove chi vuole può scambiare idee e opinioni in totale rilassamento.

Gbi o rain garden è "una porzione di terreno riempito con ghiaia/sabbia e alimentato con specie vegetali resistenti a periodi asciutti e bagnati, progettato per filtrare le acque piovane".

Mentre l'area sportiva prevede un campo da gioco utilizzabile per più discipline. L'orto sarà utilizzato per attività didattche e formative e il laghetto naturalistico come elemento di raccolta delle acque. Il percorso è stato presentato da Start Park in collaborazione con Codesign Toscana, Iridra Designscapes e Lucca Creative Hub e Comune di Lucca.