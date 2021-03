Cronaca



Supermercati sovraffollati, la paura dei dipendenti e il caso della Coop di S. Anna: "Non ci sono controlli e le persone non rispettano le regole, noi siamo abbandonati"

lunedì, 29 marzo 2021, 17:47

di chiara bernardini

Supermercati o punti d'incontro? Da quando è cominciata la pandemia sembra che ormai la differenza tra questi due non esista più. La situazione è sotto gli occhi di tutti, le lamentele quasi non si contano, ma nessuno dice niente.

E mentre i reparti dei market si riempiono di troppe persone, la paura dei dipendenti cresce a dismisura. "La sicurezza non c'è e noi siamo abbandonati da chi, invece, avrebbe il dovere di farci lavorare tranquilli": sono le parole di una lavoratrice della Coop di Sant'Anna a Lucca che facendo parte anche del sindacato, ascolta quotidianamente le preoccupazioni dei suoi colleghi.

"Non voglio parlare del passato, ma a distanza di un anno la situazione non è cambiata - racconta - All'interno dei supermercati entra più gente di quanta dovrebbe, spesso e volentieri si recano a fare la spesa famiglie intere per comprare due o tre oggetti, altre che passeggiano con la mascherina abbassata e quando ci rivolgiamo a loro per farglielo notare non manca occasione che rispondano in maniera maleducata".

Il punto vendita in questione è grande tremila metri quadrati e, stando alle normative anti-covid, dovrebbe contenere un massimo di 299 persone contemporaneamente. Non è così: "Non abbiamo un conta persone, non possiamo sapere quando bloccare l'entrata e se già veniamo aggrediti per mantenere il distanziamento o per far tirare su la mascherina, non oso pensare se ci mettessimo fuori a chiudere l'ingresso - continua - Dovrebbero esserci i controlli, dovremmo avere protezione dallo Stato, perché il direttore e l'azienda non possono farcela da soli. Abbiamo lottato e ottenuto il termo-scanner, ma tutto il resto è fuori controllo".

Sono 104 i dipendenti nella Coop di Sant'Anna e nessuno di loro si sente al sicuro: "Spesso e volentieri le persone vengono da noi perché non sanno cosa fare, molti ragazzi si ritrovano con gli amici e acquistano alcolici e il necessario per il fine settimana, essendo chiusi i ristoranti e i bar infatti non è un segreto che alcuni si riuniscano in casa - prosegue - Ma non voglio dare la colpa a loro. Come ho detto quasi nessuno, giovane o meno, rispetta le regole di distanziamento o capienza del supermercato. Giustamente loro trovano aperto ed entrano, ma se qualcuno ci aiutasse potremmo gestire meglio la contingenza delle persone. Ci hanno dimenticato sotto tutti i punti di vista, anche per i vaccini non siamo stati nemmeno menzionati mentre ogni giorno lavoriamo a contatto con persone di cui non abbiamo la certezza essere negative, anzi. Non abbiamo mai chiuso, ci siamo sempre stati e sempre ci saremo, ma abbiamo paura e noi come tutti gli altri necessitiamo di protezione e tutela. Abbiamo scritto al sindaco e alla Regione, ma non abbiamo ricevuto risposte".

La sola misurazione della febbre non può essere l'unico controllo. È capitato, infatti, che alcune persone ne vedessero altre tra i reparti dei supermercati di cui avevano la certezza della positività al Covid, eppure erano lì. Con queste premesse è comprensibile, dunque, come i dipendenti, forse più di altri, abbiamo paura di andare al lavoro la mattina e provino sconforto nel vedersi trattare così da chi dovrebbe garantirgli sicurezza.