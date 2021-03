Cronaca



Tenta di vendere oro e gioielli falsi ad un Compra Oro che lo insegue e lo blocca in un altro negozio dopo una colluttazione

venerdì, 19 marzo 2021, 12:58

di Aldo Grandi - Chiara Grassini

Sono stati attimi di paura per la commessa del Compra Oro Affari d'oro di piazza Santa Maria 24 nel centro storico. Poco dopo le 12.30, infatti, le si è presentato in negozio un uomo il quale voleva vendere oro e gioielli. La donna, ignara di ciò che stava per accadere, ha avviato la procedura, esaminando i preziosi e, soprattutto, facendosi consegnare i documenti di identità. Nemmeno, però, il tempo di iniziare ed ecco che all'ingresso del negozio si è presentato un signore, titolare anche lui di un analogo Compra Oro in via Fillungo il quale non ci ha pensato su due volte e ha cercato subito di fermare l'individuo che stava trattando con la commessa.

Quest'ultima non si è accorta di nulla salvo che la persona appena entrata, si è gettata sull'uomo che, evidentemente sentitosi scoperto, stava provando a fuggire. Ne è nata una colluttazione mentre la donna ha avvertito la polizia che è giunta subito con due pattuglie. Poco dopo anche una vettura della polizia municipale. Il venditore di oro è stato seguito, presumibilmente, dal primo proprietario del Compra Oro visitato al quale aveva venduto una catenina rivelatasi poi fasulla.

Quello, resosi conto di essere stato truffato, lo ha seguito e, poi, quando lo ha visto entrare nel nuovo locale, ha varcato la soglia d'ingresso e ha scatenato il pandemonio. Spintoni, colpi, morsi, di tutto di più.

Fortuna ha voluto che la polizia sia intervenuta in breve tempo e il falsario sia stato prima trattenuto dal negoziante, poi preso in consegna dagli agenti.

Inizialmente si era pensato ad un tentativo di rapina: "Nessuna rapina - spiega Katia del Compra Oro di piazza Santa Maria - Ha tentato di vendermi oro e gioielli fasulli, ma io sono stata fortunata nel senso che non ha potuto fare alcunché essendo arrivato il collega che lo ha fermato impedendogli di fuggire. Un po' di spavento per aver visto queste due persone che si sono spinte, azzuffate a colpi e morsi, così ho chiamato la polizia che è arrivata e ha bloccato il falsario. Ci sono persone che vanno in giro nei negozi di Compro Oro cercando di piazzare oro falso e gioielli falsi che sono, in realtà, di ottone. Se ci riescono, hanno tirato su la giornata. Questa volta gli è andata male anche se era riuscito a vendere una catenina d'oro al collega che lo ha, poi, seguito e bloccato".