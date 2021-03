Cronaca



Tenta truffa dello specchietto, arrestato dalla polizia

martedì, 23 marzo 2021, 12:43

È stato arrestato daglu uomini delle Violanti della questura Francesco Ragaccio di Castro, 40 anni di Agrigento, che ieri mattina ha tentato la truffa dello specchietto ad un signore di 66 anni, degenerata in un furto con strappo.

L'uomo ha simulato lo scontro affrettandosi a chiedere 258 euro di risarcimento, ma la vittima ne aveva solo 120 e per una somma maggiore avrebbe preferito chiamare la polizia. A questa affermazione il Ragaccio gli ha strappato di mano il denaro e si è dato alla fuga sulla sua Giulietta bianca della quale la vittima è riuscito a vedere parte della targa.

Così ha chiamato il 113 e con i dettagli forniti, la volante, ha bloccato l'auto dopo una manciata di minuti. La perquisizione ha permesso di trovare i 120 euro, ancora nella tasca dei pantaloni del truffatore, nell'esatto taglio di banconote sottratte alla vittima, mentre nel portafogli, separatamente, teneva i suoi.

La successiva individuazione fotografica ha confermato l'identità del responsabile, venuto a delinquere in trasferta. Motivo per il quale è stato anche sanzionato ai sensi della normativa anticovid. Stamattina nella direttissima arresto convalidato e divieto di dimora a Lucca fino al 6 aprile quando si andrà in dibattimento. Lo stesso sarà raggiunto dal foglio di via obbligatorio dal Comune di Lucca per un periodo di tre anni.