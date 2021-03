Cronaca



Tentato furto con spaccata al 'Peschino': "Siamo stanchi"

giovedì, 4 marzo 2021, 22:19

di barbara ghiselli

"Siamo stanchi. Questo periodo è già difficile a causa dell'emergenza Covid e non è certo facile lavorare in queste condizioni e ora, a causa del tentativo di furto di ieri notte, ci ritroviamo anche tutta la vetrina spaccata. E' molto difficile lavorare così".

Come non comprendere lo sfogo di Marco Chiocca, uno dei titolari del Caffe' del Mercato detto anche Peschino, che si è sentito chiamare dal suo dipendente verso le 7 di questa mattina perché, al momento di aprire l'attività in piazza San Michele, ha trovato la porta d'ingresso di vetro in frantumi.

"Forse i malviventi – afferma Chiocca - non pensavano che la porta si sarebbe rotta in mille pezzi mentre facevano leva nel tentativo di aprirla e, vedendo il vetro andare in frantumi, magari si sono spaventati e sono così scappati senza fortunatamente rubare niente".

Nessuno ha visto niente, sembra che nelle case vicine al locale qualcuno abbia sentito un rumore verso le 3.30 ma non si sa con certezza se riconducibile al tentativo di furto o altro.

"Dopo lo sgomento e l'amarezza ci siamo attivati subito per sistemare la porta come meglio potevamo – fa presente Chiocca – mettendo un'anta di legno al posto della vetrata: fa strano pensare che in fondo poteva pure andarci peggio visto che da 'Piccolo Mondo' sono riusciti a entrare e a rubare i soldi della cassa, gli smartphone e i tablet utili per le ordinazioni ed è stata asportata anche la centralina del sistema di videosorveglianza".

Non è difficile ipotizzare che il tentativo di furto al Caffè del Peschino sia stato perpetrato dagli stessi autori che sono entrati da Piccolo Mondo e lì sono riusciti pure a rubare gli oggetti suddetti oltre a trovare il tempo di consumare una bottiglia Baileys in loco.

Le denunce sono state fatte da entrambe le attività, le forze dell'ordine indagano.