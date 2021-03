Cronaca



Trasportava carni macellate senza rispettare le norme igieniche: multato

lunedì, 22 marzo 2021, 12:19

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, anche quest’anno la polizia stradale ha intensificato, con specifici servizi mirati, i controlli nel mondo del trasporto di sostanze alimentari.



I poliziotti della stradale di Lucca, specificatamente formati nella materia, hanno così intercettato, al casello autostradale di Lucca Ovest, un furgone frigo condotto da un cittadino siciliano di 63 anni.



Il controllo non è stato casuale: gli occhi esperti degli operatori, avevano, infatti, notato come lungo la fiancata dell’autocarro fossero presenti delle macchie di sangue e insospettiti hanno chiesto che fossero aperti i portelloni per controllare il carico trasportato.



Lo spettacolo che si è presentato davanti ai loro occhi non ha lasciato alcun dubbio: mezzene di bovini e suini macellati e sangue a uso alimentare stipato in contenitori non sigillati e quindi riverso sulla pavimentazione del furgone; il tutto destinato alle tavole di ignari cittadini.



Il conducente, risultato, inoltre, sprovvisto della certificazione obbligatoria per i lavoratori del comparto alimentare, è stato quindi sanzionato per 2.000 euro e la carne posta a disposizione della AUSL di Lucca per essere controllata.