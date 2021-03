Cronaca



Tre interventi dell'elicottero Pegaso oggi in Lucchesia

domenica, 7 marzo 2021, 22:45

di gabriele muratori

Giornata movimentata per l'eliambulanza Pegaso della Regione Toscana che ha volato per ben tre volte, nel solo pomeriggio di oggi, nei cieli del nostro territorio.

Il primo intervento è stato effettuato a fine mattinata per trasportare uno sciatore ferito in seguito ad una brutta caduta, dalla località Casone di Profecchia all'ospedale San Luca. L'uomo, 40 anni, residente nella provincia di Firenze, è stato soccorso in seguito alla sospetta frattura di tibia e perone.

Una volta caricato sull'elicottero, gli è stato mantenuto indosso lo scarpone fino all'arrivo all'ospedale. L'elicottero giunto presso l'area di atterraggio nei pressi dello stadio Porta Elisa, ha consegnato il ferito ai volontari della Misericordia di Lucca che lo hanno poi trasportarlo al pronto soccorso.

Nemmeno un'ora dopo, altra chiamata, stavolta per una donna, che durante un'escursione ha riportato una brutta distorsione ad una caviglia. Impossibilitata a camminare e in una zona molto impervia, Chiesa di Castellorzo, nel comune di Camaiore, per la donna è stato necessario l'intervento dell'elicottero per il più agevole trasferimento a Lucca.

Alle 15.30 circa, invece, un incidente stradale a San Giusto di Brancoli, nei pressi del bivio per la Brancoleria, dove un uomo di 50 anni è caduto dalla motocicletta, riportando un grave trauma cranico ed altre ferite in varie parti del corpo.

Ad aggravare la dinamica, il fatto che l'uomo pare stesse guidando senza il casco. Intervenuti sul posto sia l'automedica del 118 che l'ambulanza della Misericordia di Lucca, per l'uomo è stato richiesto l'invio dell'elicottero Pegaso per il veloce trasferimento al centro politraumi dell'ospedale di Cisanello.

Il ferito è stato caricato e portato nel vicino campo sportivo di Saltocchio per agevolare le operazioni di atterraggio del velivolo medicalizzato.

