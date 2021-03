Cronaca



Tre studenti allestiscono supermarket della droga in un appartamento del centro storico affittato in nero: arrestati

venerdì, 26 marzo 2021, 09:32

Niente male come marchingegno per sbarcare, e bene, il lunario. Visto che a scuola non potevano andare per via della pandemia, tre studenti ventenni di un istituto tecnico superiore hanno pensato bene di escogitare un sistema redditizio così da alzare, in breve tempo, una robust quantità di denaro. E quale prodotto migliore della droga per raggiungere l'obiettivo? Peccato che sia andata loro male per l'intervento dei militari della stazione di Lucca del comando provinciale presieduto dal colonnello Ugo Di Blasi.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, all'interno delle Mura, i carabinieri hanno tratto in arresto tre ventenni - Thomas Trotta, Federico Verdigi e Mattia Rossi - frequentatori di un istituto tecnico superiore del capoluogo, sorpresi con un importante quantitativo di sostanza stupefacente.

I tre amici, che in questo periodo non frequentano le lezioni in aula a causa dell’emergenza epidemiologica, avevano da poco tempo preso in affitto un’abitazione nel centro storico, per l’importo non irrisorio di 900 euro mensili, che venivano corrisposti in nero al proprietario, un noto imprenditore lucchese.

Nella casa, i tre giovani, senza dimorarvi, avevano allestito una vera centrale dello spaccio, dove provvedevano a conservare e confezionare la droga per le successive cessioni al dettaglio.

Un’attività, secondo quanto ammesso dai tre, per certi versi ignari di ciò che stavano facendo, che ha consentito loro di guadagnare in pochissimi giorni oltre il doppio del denaro investito. Nell'appartamento che i militari tenevano d'occhio da tempo, sono stati recuperati circa 700 grammi di marijuana, in buona parte già confezionata in involucri da pochi grammi, oltre a tutto il materiale per il confezionamento e lo spaccio e alla somma di denaro contante di 1600 euro provento dell’attività illegale.

Superiore a 10 mila euro il valore della sostanza stupefacente pronta per essere immesso sul mercato e che i tre, per la sua particolare ed elevata qualità, arrivavano a vendere al dettaglio anche ad oltre 20 euro al grammo.

L’immobile di proprietà del noto imprenditore lucchese, denunciato, è stato sottoposto a sequestro.

I tre, incensurati, sono stati assegnati agli arresti domiciliari nell’abitazione dove vivono con i genitori e questa mattina compariranno innanzi al giudice per il processo con rito direttissimo.