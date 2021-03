Cronaca



Ubriachi, aggrediscono gli agenti durante un controllo in Piazza Napoleone

martedì, 30 marzo 2021, 12:12

Nella serata di ieri, le volanti sono intervenute in Piazza Napoleone dove erano stati segnalati alcuni individui con atteggiamento sospetto che tentavano di entrare all’interno della giostra.

Sono stati identificati cinque uomini, tutti noti agli uffici per precedenti penali. Gli stessi, durante le fasi del controllo, hanno mostrato insofferenza, opponendo resistenza e oltraggiando gli operatori di polizia, i quali si sono trovati costretti a usare lo spray al peperoncino per far fronte alle aggressioni, in particolare da parte di due di loro, che sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.



Gli stessi, italiani, di 37 e 53 anni, senza fissa dimora, e gli altri tre sono stati anche sanzionati perchè inosservanti alle misure anti-Covid e in evidente stato di ubriachezza.