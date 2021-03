Cronaca



Una tappa pucciniana del Giro d'Italia: Tambellini riceve Pierluigi Poli

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:43

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto Pierluigi Poli, presidente dell'Associazione Pedale Lucchese Poli che ha presentato l'idea di organizzare una tappa pucciniana del Giro d'Italia in occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini nel 2024.

“Il progetto è quello di una tappa a cronometro con partenza dalla Villa Puccini di Torre del Lago per poi transitare a Viareggio davanti alla Villa del Maestro al Marco Polo; quindi passaggio sulla via Sarzanese in direzione Lucca – dichiara Poli – la corsa potrebbe poi inerpicarsi fino alla Villa di Chiatri per poi raggiungere Lucca, passando nei pressi della casa natale di Corte San Lorenzo e infine, dopo un tratto sulle Mura, concludersi al Caffè delle Mura”.

“È un'idea bellissima che approvo e sosterrò – commenta il sindaco Tambellini – il Giro d'Italia è una manifestazione sportiva antica, prestigiosa e di grandissima popolarità che in questa occasione così particolare collegherà con un ideale 'nastro rosa' i luoghi amati dove nacque e visse il grande compositore offrendo una straordinaria occasione di promozione per tutti i territori coinvolti”.