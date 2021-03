Cronaca



lunedì, 1 marzo 2021, 13:26

di Mariacristina Pettorini

Il professor Vincenzo Placido ha insegnato molti anni all’Istituto Civitali di Lucca materie letterarie. Lo incontrai per la prima volta quando fui ivi trasferita, come docente di discipline giuridiche ed economiche nel settembre del 1995 e nella storica scuola di Via S.Nicolao svolgeva il ruolo di collaboratore del preside e, nell’anno successivo, quello di vice Preside. Nacque subito una comunanza di intenti e un’amicizia con lui e con sua moglie Rosaria, anche lei docente di Discipline giuridiche.

Vincenzo era un uomo geniale, fuori del comune, dotato di una cultura immensa oltre che un fine conoscitore dell’animo umano. Era un vulcano di idee ed aveva una visione dinamica della scuola, proiettata verso il futuro, capace di coniugare la cultura classica con le moderne tecnologie.

Era anche una persona simpatica, ricca di umanità e generosa, capace di grandi slanci ed era portatore di principi etici forti. Aveva un grandissimo senso della famiglia e coltivava gli affetti familiari con rara dedizione. Il carattere ottimista, allegro, pronto a sdrammatizzare ne rendeva piacevole la compagnia.

Ci sono talvolta docenti carismatici e di alto profilo che si identificano con la scuola dove operano e ne incarnano profondamente lo spirito e l’essenza; egli sicuramente rientra a pieno titolo in questa categoria.

Ha dato un grande contributo all’Istituto Civitali, educando ed istruendo moltissimi studenti e un grande impulso alla formazione professionale, soprattutto del settore Abbigliamento / Moda. Nel periodo in cui si interessò di tale settore, lavorarono al Civitali importanti stilisti e costumisti e furono realizzati gli abiti delle Donne di Puccini (nella foto), dei più importanti personaggi storici come Elisa Baciocchi e i costumi della Compagnia Balestrieri di Lucca. Curando io personalmente l’area professionale del settore dei servizi socio-sanitari, trovai in lui un fido ed esperto consigliere aiutandomi a portare al Civitali, in qualità di esperti, professori universitari di calibro e mettendo in atto una feconda collaborazione con l’istituto degli Innocenti di Firenze.

A nome di tutti i docenti, del personale ATA e di generazioni di studenti del Civitali, vogliamo dirgli un grandissimo GRAZIE per tutto quello che ha fatto per la nostra scuola e, a nome personale, per aver molto appreso da lui professionalmente e per averlo avuto come collega ed amico.

Tutta la nostra umana soldarietà e vicinanza a sua moglie Rosaria e a suo figlio Beniamino che lui chiamava affettuosamente Mino.

Arrivederci caro Vincenzo!!