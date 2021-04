Cronaca



Accusa un malore e muore mentre aspetta l'autobus alla stazione

giovedì, 22 aprile 2021, 19:27

di gabriele muratori

Una donna di 70 anni, di origini filippine, è morta questo pomeriggio, intorno alle 18, mentre aspettava l'autobus sotto la pensilina in viale Cavour, accanto alla stazione ferroviaria. La donna, secondo alcuni passanti, si sarebbe accasciata sulla panchina priva di sensi.



Contattato immediatamente il 112, sono giunti sul posto sia l'ambulanza della Misericordia di Lucca, sia l'automedica del campo di marte, ma purtroppo per la donna non c'è stato più nulla da fare. Pare che la morte sia da ricondurre a cause naturali.



Intervenute sul posto anche una volante della polizia e dei vigili urbani. La salma della donna é stata poi trasferita all'obitorio comunale.