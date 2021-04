Andrea Colombini, il comune ritira il patrocinio al Puccini e la sua Lucca festival

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 30 aprile 2021, 16:07

Ieri pomeriggio gli investigatori della squadra mobile hanno effettuato un servizio di osservazione discreta che si è concluso con l’arresto del tunisino Ahmed Talbi di 23 anni, in Italia senza fissa dimora, con precedenti per spaccio di stupefacente

venerdì, 30 aprile 2021, 13:16

Ecco un altro dei soloni della sinistra lucchese, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, planato all'Università di Pisa dove è diventato professore associato di storia contemporanea, che ha 'sparato' contro Andrea Colombini invitando le istituzioni a togliergli i contributi.

venerdì, 30 aprile 2021, 08:57

Non saremmo tornati sull'argomento Bianca Leonardi vs Andrea Colombini se non fosse che, a noi - occhio a denunciarci per apologia di fascismo - piace approfondire ciò che agli altri è sufficiente per farsi una opinione

giovedì, 29 aprile 2021, 17:51

Su Facebook è comparso un video nel quale si vede la presenza delle forze dell'ordine in un locale per controlli legati al rispetto delle norme anticovid e l'intervento di un uomo che ha invitato le stesse a rifiutarsi di eseguire le norme dei Dpcm

giovedì, 29 aprile 2021, 16:53

Cesare Lenci se n'è andato via, per sempre. Non tornerà più. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme a corte casetta di Monte San Quirico dove viveva

giovedì, 29 aprile 2021, 15:44

La forza di volontà smuove le montagne. Antonio Alfieri, ristoratore sassolese, non solo lo conferma, ma dà prova di coraggio e tra esattamente una settimana, giovedì 6 maggio, scenderà in piazza a Roma accompagnato da una ventina di associazioni per combattere contro le restrizioni ancora vigenti