Cronaca



Approvato il progetto esecutivo per la nuova rotatoria di Porta San Iacopo

venerdì, 23 aprile 2021, 12:57

Sarà presto fluidificato il traffico su un importante snodo della circonvallazione. È stato approvato questa mattina il progetto definitivo per la nuova rotatoria di Porta San Iacopo. Sono già in atto le procedure per l'affidamento dei lavori che partiranno fra poche settimane, prima dell'inizio dell'estate. L'incrocio di Porta San Iacopo che unisce via Iacopo della Quercia, viale Marti e l'accesso al centro storico in piazza Varanini non avrà più semafori. L'importo dei lavori è di 150mila euro prevede la realizzazione di una rotatoria con aiuola verde centrale leggermente spostata a sud rispetto al centro dell'incrocio attuale, spartitraffico rilevati e due percorsi protetti, con due aiuole verdi all'imbocco di via Iacopo della Quercia.