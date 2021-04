Cronaca



Arrestato l'assassino di Raluca: è uno stupratore seriale

mercoledì, 21 aprile 2021, 22:11

di patrizio gabetti*

Gabriel Falloni, 36 anni, di origine sarde e residente in Valle, è stato arrestato oggi dalla Squadra Mobile della questura di Aosta guidata dal commissario capo Francesco Filograno con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Per la polizia non ci sono dubbi: è lui che sabato scorso ha ucciso con una coltellata alla gola Elena Raluca Serban, la 32enne di origine romena, ma residente ufficialmente a Lucca dove vivono la sorella Alecsandra e la madre Mariana, trovata morta all'alba di domenica scorsa in un alloggio di viale Partigiani, ad Aosta.

Su Falloni la polizia - che ha visionato le immagini filmate che attestano il passaggio dell'uomo all'ingresso del palazzo in orari compatibili con la morte della giovane e ha recuperato i tabulati telefonici - ha raccolto numerosi e importanti indizi.

Falloni ha precedenti specifici: nel 2014 era stato arrestato dai carabinieri a Sassari per il tentato stupro di una 21enne. Fu proprio quella vicenda giudiziaria a convincerlo a lasciare la Sardegna per venire in Valle.

Domenica scorsa mentre iniziavano a circolare le prime notizie sull'omicidio aveva lasciato Aosta di buon mattino per recarsi a Genova, poi era tornato: secondo gli inquirenti voleva imbarcarsi per la Sardegna e stava organizzando la sua fuga senza avere le idee chiare su come muoversi.

Ai pm Luca Ceccanti e Manlio D’Ambrosi, sotto l’egida del procuratore Paolo Fortuna, tocca ora stabilire il movente che ha portato l'uomo a uccidere Elena Raluca, che giunta ad Aosta da meno di un mese aveva iniziato l'attività di escort a domicilio: un gioco erotico 'estremo' finito in tragedia, uno stupro finito in omicidio o una lite per prestazioni rifiutate?

Di certo Falloni non è nuovo a gravi reati a carattere sessuale.

Nel 2014 aveva teso un tranello a una giovane contattata su Facebook, promettendole un posto di lavoro in una cooperativa di soccorso che gestisce alcune ambulanze e di cui lui era presidente. Al momento dell'incontro, così come era emerso dall’indagine dei carabinieri, Falloni l’avrebbe fatta entrare in casa, avrebbe chiuso la porta a chiave e poi avrebbe tentato di spogliarla. Lei l’aveva graffiato, preso a morsi, ed era poi riuscita a fuggire e a dare l’allarme insieme a due amiche che l’aspettavano nei paraggi. Disoccupato e con precedenti specifici, il sardo era stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Sassari per tentata violenza sessuale e sequestro di persona.

Nel settembre del 2013 era stato arrestato dalla polizia per tentata violenza contro una donna sassarese che lo aveva ricevuto in un monolocale per definire i contenuti del contratto di locazione. Al momento di andare via l'aveva spinta sul divano e palpeggiata. La donna aveva raccontato di essere riuscita a sfuggire alla violenza barricandosi nel balcone da dove aveva chiesto aiuto.

A giugno del 2012, invece, era stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia di due prostitute romane che lo avevano indicato come il cliente che le aveva sequestrate, picchiate e rapinate dopo un rapporto sessuale. Gabriel Falloni era stato condannato a quattro anni di reclusione.

* direttore di Aosta Cronaca.it