Arriva lo screening della vista al poliambulatorio della dottoressa Alessia Bertocchini

martedì, 13 aprile 2021, 13:43

Nuovo servizio all'interno del poliambulatorio specialistico pediatrico Baby Doctor, fondato dalla dottoressassa Alessia Bertocchini. La Chirurgo Pediatra ha deciso di dar vita e offrire lo "screening della vista", una valutazione oggettiva, rapida e non invasiva, eseguita con uno strumento di ultima generazione che, senza alcun tipo di contatto e con scarsa collaborazione da parte del bambino, riesce a rilevare dati e caratteristiche principali della vista ed il suo corretto sviluppo. Nel caso in cui vi fossero anomalìe, sarà poi consigliata una visita specialistica dal Medico Oculista.



"Questo servizio è utile, ora più che mai, data la quantità di ore che bambini e ragazzi passano davanti a uno schermo", affermano Alessia Bertocchini e il dottor Charles Di Benedetto, socio della Centrottica Lucca e Optometrista, ovvero professionista non-medico che svolge la sua attività nel campo dell'ottica, individuando e compensando difetti refrattivi e identificando i parametri necessari all'approntamento del più opportuno ausilio ottico, che consenta di ripristinare la normale efficienza visiva. Sarà proprio Di Benedetto ad occuparsi dello screening della vista nel poliambulatorio.



"Le ultime ricerche scientifiche", continuano la Chirurgo Pediatra e l'Optometrista, "evidenziano come uno dei meccanismi che causa l'aumento della miopia nei bambini, sia proprio l'assenza di vita all'aria aperta e la poca esposizione alla luce solare".



Trascorrere tanto tempo al chiuso, seguendo le lezioni da casa, è quindi deleterio per la salute dei nostri occhi, soprattutto per quelli dei bambini in età di crescita e adolescenziale. Il tutto è aumentato dal fatto che è presente un uso smodato dei dispositivi tecnologici e/o mobili, i quali provocano anche una sensazione di affaticamento. Perciò è fondamentale, in questo periodo, una maggiore attenzione alla salute degli occhi, per prevenire i rischi. Lo screening del poliambulatorio Baby Doctor è sicuramente un grande aiuto.



Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.