Associazioni e comitati in piazza: "Ex manifattura, cittadini non ascoltati"

sabato, 17 aprile 2021, 13:54

di chiara grassini

"L'amministrazione comunale non ha ascoltato i cittadini e le associazioni nonostante abbiano chiesto un confronto". Così ha esordito Gemma Urbani di 'Uniti per la manifattura' e rete dei comitati durante l'incontro di questa mattina in piazza San Michele.



"Siamo stati etichettati con il termine polverone. Ci sentiamo sbeffeggiati" ha affermato Urbani, la quale ha spiegato che a gennaio l'organizzazione aveva studiato e preparato tutta la documentazione e delle domande da inviare al comune e ai consiglieri. Quesiti, tra l'altro, sottoscritti anche da Francesco Petrini, recentemente scomparso. Non è stata data nessuna risposta da parte della politica locale nonostante l'appello pubblico che ha raccolto circa 200 firme di intellettuali e urbanisti di un certo spessore a livello nazionale.



"Questa sarebbe la partecipazione di cui parla l'amministrazione?" si è chiesta la donna poco prima dell'intervento di Michele Urbano. Il presidente di Legambiente Lucca: "A livello regionale è stata presentata una mozione dalla Lega e dal M5S ma bocciata dal consiglio. A livello comunale, e cioè a Pisa, una diffida da parte della minoranza nei confronti del partito di Matteo Salvini. E a Lucca? Bocciato un ordine del giorno dalla maggioranza" ha affermato.



Urbani ha inoltre ribadito l'importanza della partecipazione cittadina la cui destinazione deve essere condivisa con la città. Secondo Giorgio Angelo Lazzarini di 'Salviamo la Manifattura' "l'amministrazione non ascolta o forse fa finta. La Fondazione Cassa di Risparmio non può pretendere di sostituirsi a un organismo democratico perchè spetta al comune aprire il dialogo e decidere il progetto insieme alla cittadinanza" ha precisato.



Poi l'intervento di Gianna Traverso Coli del comitato 'Vivere il centro storico' che si è posta una serie di domande: "C'è qualcuno in grado di dare delle risposte? Perchè la Fondazione ha questa necessità di prendersi carico di tutto ciò?"



Per il comitato 'San Concordio' ha parlato Paolo Iacopi, illustrando i progetti che verranno effettuati e riferendosi in modo particolare alla piazza coperta e all'ex chiesone dove si presume venga aperto aperto un hub per giovani. Sono state firmate quattro petizioni di cui l'ultima risale al luglio scorso.



Alessandro Dianda, di 'Salviamo la Manifattura' ha messo in evidenza la questione dei parcheggi: "Si regalano ai privati" ha detto. Infine Umberto Franchi, componente di minoranza Cgil Lucca "Altra cosa", si è detto in disaccordo con l'amministrazione. "Riteniamo che la manifattura rappresenti un pezzo di storia e di cultura del movimento operaio lucchese. Per cui gli appartamenti, i negozi e il centro commerciale non vanno bene. Al loro posto un museo dedicato alle attività economiche e produttive della lucchesia. Non è giusto privatizzare, ma la manifattura deve rimanere pubblica" ha concluso.



