Auto sbanda ed esce di strada di fronte al cimitero, due feriti

venerdì, 2 aprile 2021, 11:04

Nella giornata di domenica 28 marzo, la Round Table 51 Lucca, organizzazione no-profit impegnata nei service a scopo benefico, ha donato saponi per la cucina e uova di Pasqua ai ragazzi del Villaggio del Fanciullo

giovedì, 1 aprile 2021, 14:57

"Tutti Taxi per Amore" è uno degli slogan pensati per il giorno 2 aprile 2021, in cui si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie

giovedì, 1 aprile 2021, 14:57

E' venuto a mancare, nella giornata di ieri, l'avvocato Giorgio Nencini, principe del foro di Lucca. Le nostre condoglianze alla famiglia. L'avvocato Giorgi ne ha, volentieri, tracciato un ritratto ed un ricordo

giovedì, 1 aprile 2021, 11:05

Mercoledì 31 marzo, all'età di 95 anni, si è spenta (per cause naturali, no "covid"), fra l'affetto dei suoi cari, la prof.ssa Nella Rina Sodini coniugata in Lazzari, insegnante di matematica presso la Scuola Media Bonagiunta e successivamente presso il Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca

giovedì, 1 aprile 2021, 10:44

Il Concept, cosi come il testo e la voce fuori campo sono di Samuele Cosentino, la direzione della fotografia, le riprese ed il montaggio sono di Frank Andiver e la musica inedita è stata scritta appositamente dal compositore Giuseppe Carpano assieme a Frank Andiver. VIDEO

giovedì, 1 aprile 2021, 09:51

Le misure sono valide dal 7 al 30 aprile : i punti salienti riguardano la soppressione della zona gialla, il ritorno in classe fino alla prima media e l'annullamento del potere delle regioni in materia di chiusura scuole