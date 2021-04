Cronaca



Bianca (Leonardi)... rossa e verde

venerdì, 30 aprile 2021, 08:57

di aldo grandi

Va di moda in questi giorni, sui social e non solo, un video in cui l'influencer suo malgrado Andrea Colombini se la prende con una giornalista pubblicista dello Schermo che gli ha dedicato un articolo, invero, pesante e, a nostro avviso, anche offensivo dal momento in cui si pone sul piedistallo di chi crede di essere nel giusto e giudica Colombini e i convenuti al campo Balilla alla stregua di psicopatici privi di intelligenza e di senso oltreché irresponsabili visto il rischio contagio.

Non entriamo nel merito del video che non abbiamo ascoltato e che, francamente, nemmeno ci interessa ascoltare. Colombini è grande e vaccinato e saprà rispondere personalmente e, eventualmente, anche penalmente delle cose affermate e sarà la stessa Bianca Leonardi, nel caso, a chiedergliene conto.

Abbiamo già bacchettato la signorina Bianca Leonardi che per noi non è una collega - perdonateci, ma sulla funzione e la qualifica di giornalisti, nonostante l'ordine professionale butti tutti nel mezzo tirando a fare ciccia, le nostre idee sono ben chiare sia dal punto di vista formale sia sotto l'aspetto sostanziale - Una persona che scrive la parola esso pronome personale riferita ad un essere umano invece che a una cosa o ad un animale, merita, a nostro avviso, qualche ripetizione di grammatica per non parlare dell'abuso sistematico di parole maiuscole o, addirittura, di aver citato, virgolettato e nel pezzo, le parole del responsabile dei rapporti della stampa della questura, con tanto di nome e cognome, mettendolo in grandissima difficoltà poiché anche gli stagisti dovrebbero sapere che poliziotti e carabinieri non possono figurare a rischio di provvedimenti disciplinari. Le maiuscole e il loro abuso sono un classico degli addetti stampa che devono stare più attenti a beatificare, si fa per dire, i propri committenti che non i lettori. Ma lasciamo perdere queste quisquilie...

Se oggi riprendiamo in mano la 'pratica' Bianca Leonardi è perché abbiamo scoperto nel suo profilo facebook tutta una serie di altisonanti principi e propositi di libera stampa in libero stato, di giornalismo d'assalto con, addirittura, la solidarietà dell'assessore e vice sindaco di Lucca Ilaria Vietina la quale, quanto a libertà di stampa e libera informazione, probabilmente ne saprà più di noi visto che ha imposto, nel suo comune, Lucca, l'obbligo a tutti i dipendenti e ai quattro moschettieri dell'ufficio stampa a palazzo dei Bradipi l'obbligo di utilizzare il linguaggio con categorica declinazione al femminile per tutte le qualifiche possibili e immaginabili.

Cara Bianca,

arieccoce qua. Lo avremmo evitato volentieri, ma, perdonaci, con tutto il rispetto che possiamo avere nei tuoi confronti e che, senza dubbio e senza alcuna esitazione, meriti, non possiamo considerarti, almeno per ciò che concerne l'idea che noi abbiamo di questa professione, una giornalista d'assalto come qualcuno ti ha definita, o giornalista in ogni caso.

Per noi che abbiamo mangiato parecchia merda nella redazione di un quotidiano di provincia beccandoci rimbrotti, ordini, imposizioni, ma anche elogi, complimenti e, sempre e comunque, il riconoscimento di essere, realmente, cronisti - e per chi scrive il cronista vale più di un giornalista e tanto oro quanto pesa in un mondo dove l'informazione è fatta con le veline o con i commenti fatti senza mai nemmeno avere avuto un minimo di pratica on the road - chi svolge il ruolo di addetto stampa non è un giornalista come lo intendiamo noi. Ma lo rispettiamo per la sua professionalità se si limita a fare nel migliore dei modi ciò per cui è incaricato di fare.

Ad esempio, a Lucca non esiste un addetto stampa del pari di Marcello Petrozziello. Inutile stare a cercare, lui è il top e anche se gli anni lo hanno scalfito, è sempre il top player che abbiamo conosciuto. Ma, appunto, non pretende di essere quello che non è, ossia un cronista o un giornalista nel senso classico del termine.

Tu che sostieni, in un tuo post, di aver voluto e di voler fare questo mestiere con schiena dritta e sprezzo del pericolo, dovresti, però, premettere e inserire nel tuo curriculum professionale e pubblico su facebook come fai con altre informazioni, di essere l'addetta stampa a Roma, presso Montecitorio, del senatore Massimo Mallegni di Forza Italia e di inviare, regolarmente, veline o, se vuoi, comunicati stampa a senso unico ovviamente, per conto del partito di Silvio Berlusconi.

Per carità, niente di male, ma prima di andare a fare le bucce ad Andrea Colombini e a dare giudizi sprezzanti su chi lo segue e la pensa come lui in materia di Covid - quindi, anche il sottoscritto - dovresti assicurarti di essere, come recitava un vecchio, straordinario film, al di sopra di ogni... sospetto. Scusaci, ma quale è l'autonomia professionale di un giornalista che fa l'addetto stampa di un partito politico e di un esponente di quel partito? E' lecito, a nostro avviso, avere qualche perplessità.

Inoltre, ci risulta che il tuo pezzo, chiamiamolo pure così, per noi la tua esternazione, nella redazione dello Schermo ha avuto un parto sofferto. Pare, infatti e ce lo hanno confermato altri tuoi colleghi, che tu avresti voluto che lo firmassero tutti chissà, poi, perché, trovando, fortunatamente e giustamente, un netto rifiuto. Un po' di modestia, alla tua età e visto il tuo curriculum professionale, non guasterebbe. Poi, magari, fra qualche anno, ci sta anche lo scrivere un editoriale.