Capriolo si lancia dalle Mura sugli spalti: ferito, si rifugia in un 'buco': vigili del fuoco all'opera

sabato, 3 aprile 2021, 17:43

Alcune uova di Pasqua sono state donate alla struttura di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca da parte dell’Ordine di Malta

sabato, 3 aprile 2021, 16:10

Nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento, la Croce di Legno ha fatto tappa nelle stazioni della “Via Crucis”, alla presenza del parroco dell’ospedale padre Giampolo Salotti e di alcuni componenti del Consiglio Pastorale del San Luca, oltre che di alcuni operatori sanitari, che hanno portato la loro...

sabato, 3 aprile 2021, 14:45

“Squadra che vince non si cambia”: dopo l’esperienza natalizia, ecco l’edizione pasquale dell’iniziativa “Regala un sorriso”, progetto nato dalla collaborazione tra la Croce verde P.A. Lucca e l’Associazione Cuochi Lucchesi per permettere alle famiglie in difficoltà di avere dei pasti completi a domicilio in occasione delle festività in arrivo

sabato, 3 aprile 2021, 08:09

E' accaduto ieri a Livorno: una 'risorsa' boldriniana si è accanita contro i paletti che tengono fisse al molo le barche solo che, maldestramente e, fortunatamente, nella veemenza e nella violenza, è caduto nel fosso. Un VIDEO che i buonisti verniciati di rosso dovrebbero guardare bene...

venerdì, 2 aprile 2021, 22:55

Raffaella Stramandinoli, meglio conosciuta come Donna Assunta moglie di Giorgio Almirante, il 14 luglio 2021 taglierà il traguardo del secolo e, nel frattempo, ieri pomeriggio si è recata a farsi vaccinare

venerdì, 2 aprile 2021, 14:30

Una Ford Fiesta ha sbandato ed è uscita di strada questa mattina poco prima delle 10, finendo rovinosamente nel fossato adiacente le aiuole di fronte all'ingresso del cimitero urbano di Sant'Anna, in via delle Tagliate