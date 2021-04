Cronaca



Casello Mugnano, comitato perplesso: "Un’opera inutile e costosa"

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:33

Tante le perplessità manifestate dal comitato di Mugnano riguardo al progetto del casello.



“Si tratterebbe di un’opera inutile e costosa che sorgerebbe a poca distanza dall’ex casello di Carraia, smantellato nel 2008 con l’apertura di quello del Frizzone costato ben 15 milioni di euro e pensato in funzione dell’area industriale della Piana. Per capire che non c’è la necessità di costruirlo basterebbe seguire il percorso di qualche mezzo pesante e constatare che non è Mugnano la loro meta - incalzano - Poi, chiudendo quello di Lucca est e aprendo questo vorremmo sapere quale vantaggio ne avrebbero i quartieri sud compreso San Concordio. È una minaccia alla salvaguardia del verde circostante e, tra l’altro, opportuno ricordare come molte zone interessate siano sottoposte a tutela ambientale”.



Chiaro dunque il pensiero del comitato, il quale invita l’amministrazione a ponderare sulla scelta: “Vorremmo invitare l’attuale e le future giunte a valutarne attentamente la realizzazione, rivalutando le proprie posizioni che dimostrano mancanza di attenzione verso la salvaguardia dei quartieri adiacenti al centro storico, proprio in un momento in cui si dovrebbe pensare ad una mobilità alternativa rivolta a dotare la città di una vera rete ciclabile che permetta il collegamento tra i quartieri e tra questi e il centro storico - concludono - Allo stesso modo, invitiamo i quartieri limitrofi, tra i quali anche San Concordio, a restare vigili per essere pronti ad intraprendere insieme una strada che ha come obbiettivo la tutela della salute nostra e dei nostri figli e il rispetto per l’ ambiente sempre più minacciato”.