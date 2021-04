Cronaca



Contromano all'uscita di Lucca Ovest, sfiorato il dramma

mercoledì, 7 aprile 2021, 09:17

Momenti di paura a seguito di un incidente avvenuto ieri pomeriggio all'uscita del casello autostradale Lucca Ovest dove un camion ha preso contromano la strada che congiunge la Bretella a via delle Città Gemelle.

Paura, soprattutto, per il conducente del furgone bianco che si vede nelle immagini il quale si è trovato di fronte il grosso camion proveniente in senso opposto e vietato. Fortuna ha voluto che l'impatto non sia stato particolarmente violento. Sul posto anche un'ambulanza oltre a una pattuglia della polizia municipale di Lucca per i rilievi dell'incidente.