Entrano in una casa con le chiavi della donna delle pulizie e improvvisano una cena: denunciati quattro ragazzi

domenica, 11 aprile 2021, 12:41

Il giornalista pubblicista, fondatore de Lo Schermo, organizzatore di spicco del Lucca Film Festival, ha pubblicato uno sprezzante commento verso i ristoratori di #IOAPRO impegnati in una dura lotta per sopravvivere

sabato, 10 aprile 2021, 14:13

Ennesimo episodio di 'persecuzione' nei confronti dei titolari di esercizi pubblici. Sanzionate anche sei persone perché sorprese davanti al locale senza mascherina e con bicchieri, vuoti, in mano

sabato, 10 aprile 2021, 12:56

Un "circuito" di circa 120 km di strade urbane, tra centro storico e periferia, gestito da un mezzo con autista, accompagnato da un operatore a piedi con il compito di spingere nel centro della carreggiata i rifiuti presenti sui lati e sui marciapiedi

sabato, 10 aprile 2021, 12:21

Si tratta del legale rappresentante di una cooperativa che, dopo essere strato identificato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per trasporto non autorizzato per conto terzi di rifiuti e per l'abbandono degli stessi

sabato, 10 aprile 2021, 09:00

A un anno dall’inizio della pandemia, la polizia ha ancora una volta dimostrato di essere una forza democratica, moderna e vicina ai cittadini

venerdì, 9 aprile 2021, 20:07

Gemma Marcucci, commerciante dell'Antica Bottega di Prospero è scomparsa oggi dopo aver lottato, per più di due anni, contro un brutto male che purtroppo è riuscito a vincere