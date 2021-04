Eureka! Funziona!

Altri articoli in Cronaca

martedì, 27 aprile 2021, 07:51

La stagione venatoria, evidentemente, è appena cominciata almeno stando a leggere commenti od articoli apparsi sui media locali. A qualcuno, però, servirebbe una lezione di... grammatica italiana e a qualcun altro il coraggio che, invece, non ha

lunedì, 26 aprile 2021, 23:43

"Vogliono alzare le emissioni di onde elettromagnetiche da 6v/m a 61 v/m","la legge 36/2001 non si tocca", "no aumenti limiti dio esposizione" sono solo alcuni degli slogan apparsi in piazza Napoleone questo pomeriggio

lunedì, 26 aprile 2021, 15:01

La Digos ha denunciato per violazione dell'articolo 18 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in merito alla manifestazione non autorizzata di ieri al campo Balilla

domenica, 25 aprile 2021, 23:26

Doveva essere la riscossa dei ristoratori che avevano ottenuto l'appoggio e la partecipazione del sindaco e della giunta Pd contro il coprifuoco alle 22 per spostarlo di un'ora in avanti: piazza semideserta e tristezza infinita

domenica, 25 aprile 2021, 16:17

Oltre 1500 persone tutte senza mascherina protettiva - e menomale - sono... piovute a Lucca, sotto il sole, 'convocate' dall'influencer Andrea Colombini per protestare contro le misure anti-Covid. Il fotografo della Gazzetta di Lucca 'costretto' dalla Digos a cancellare una foto dalla sua Canon. VIDEO

sabato, 24 aprile 2021, 20:42

Ancora una volta Lucca non ci sta e, alle 18.30, in piena zona arancione, scende in piazza non per protestare contro le misure anti-Covid, ma, più semplicemente, perché non ce la fa più e vuole vivere, incontrarsi, parlarsi e non c'è mascherina che tenga