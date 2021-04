Cronaca



Ex manifattura, intonaco già da rifare?

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:00

di gabriele muratori

Qualcuno segnala alla nostra redazione un fatto purtroppo ben visibile agli occhi di tutti. "A fine marzo sono stati tolti i ponteggi resi necessari per la ristrutturazione di facciata e copertura della ex Manifattura Tabacchi in via Vittorio Emanuele che per diversi anni sono stati parte integrante dell'immobile. Troppo tempo è passato, e buona parte dell'intonaco è già zeppo di tracce di umidità e infiltrazioni. E non si tratta di alcune piccole parti, ma bensì di diversi metri quadrati di facciata da rifare, sia sulla parte di via Vittorio Emanuele che sulla parte di Piazzale Verdi. Nel frattempo che continuerà questa diatriba tanto dibattuta in questo periodo sull'immobile - continua il cittadino che ci segnala la questione – speriamo che qualcuno si accorga di quanto avvenuto e che la facciata venga risistemata quanto prima, e magari non a spese dei cittadini. Forse era il caso di controllare lo stato dei lavori prima di togliere i ponteggi, e quindi ripristinare l'intonaco. Oggi la facciata è scoperta, i ponteggi sono stati tolti, e la situazione che si può vedere lascia molto da pensare".