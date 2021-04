Cronaca



Flash-mob in piazza San Michele contro la sperimentazione sugli animali

sabato, 24 aprile 2021, 14:26

di viola pieroni

In occasione della giornata mondiale contro la sperimentazione sugli animali per la prima volta associazione LAV Lucca, attiva sul territorio dal 2000, è scesa in piazza con un flash mob con l'intenzione di sensibilizzare riguardo alla condizione di migliaia di animali da laboratorio in tutta Italia.

“Oggi in piazza San Michele eravamo in dodici volontari e siamo rimasti a presidiare dalle 11:00 a mezzogiorno" commenta Chiara Testi, responsabile di Lav Lucca, che poi continua: “Il nostro obiettivo è quello di ripetere manifestazioni simili per informare i cittadini e chiedere al governo una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli animali da laboratorio, e anche portare una maggiore consapevolezza delle risorse limitate del nostro pianeta, ad esempio facendo più attenzione ai cibi vegetali: un'altra importante battaglia è quella di promuovere petizioni a livello nazionale come ad esempio l'inserimento degli animali come esseri senzienti all'interno della Costituzione, andando contro un ideale di specismo diffuso nella popolazione.”

A livello nazionale è la dottoressa Michela Kuan che gestisce l'associazione Lav, e che brevemente ci spiega come questa giornata serva anche a “ricordare allo stato di fare lo stato, e agire come tale". La loro richiesta è infatti rivolta al ministro Speranza, a cui chiedono misure alternative e la garanzia di un personale competente e qualificato ogni qual volta si tratti di animali da laboratorio: solo lo scorso anno, sono oltre 600mila gli animali che sono stati usati come cavie all'interno lei laboratori.

“A livello locale - continua poi Chiara - ci occupiamo del benessere degli animali ad esempio operando nei canini, nelle colonie feline e nel recupero di selvatici, oltre che portando fuori animali di persone affette da covid-19 grazie al lavoro di numerosi volontari. Inoltre, assieme a Lav Roma, abbiamo raccolto molto cibo per cani e gatti da distribuire alle famiglie che hanno difficoltà nell'accudire i loro animali domestici: nella zona, comunque, sono molti i punti in cui le persone possono lasciare cibo per essere raccolto dalla nostra e da altre associazioni. In ogni caso, se ci sono persone interessate alla nostra associazione e che magari hanno passione per le nostre attività, possono tranquillamente chiamare al 3791783053, saremo felici di dare tutte le informazioni che servono.”



Foto di Ciprian Gheorghita