Francesco Petrini scrive al direttore della Gazzetta, la lettera ritrovata: "Caro Grandi lei è autentico e non le manda certo a dire"

giovedì, 22 aprile 2021, 15:20

di aldo grandi

Nei giorni scorsi è mancato alla città e a chi lo conosceva Francesco Petrini, personaggio apprezzato, stimato e benvoluto per le sue qualità umane e culturali e per il suo immenso amore per Lucca. Abbiamo ritrovato una lettera che ci scrisse qualche anno fa... il 14 settembre 2014 e la pubblichiamo volentieri adesso:

Caro Grandi,

questa mia è una missiva personale, che non chiede, quindi, di essere resa pubblica. Intanto la ringrazio per l'ospitalità che spesso mi concede nel suo vivace giornale on line anche se, è vero, qualche volta la faccio un po' lunga. Poi vengo al dunque: fra pochi giorni saranno 2 mesi dalla morte di Lilio Giannecchini. Ho riletto un'intervista che lei gli fece 3 anni fa, non c'è che dire, lei è un bravo giornalista e Lilio in quell'intervista appare quello che era: un uomo diretto, con un grande passato e un presente travagliato. Soprattutto era un uomo solo.

L'ultima volta che l'ho visto (prima della caduta in bicicletta) era seduto all'ingresso del cosiddetto Must, in Palazzo Guinigi. Andammo a prendere un caffè, si sfogò, come sempre quando ci incontravamo: era amareggiato.

Nell'intervista citata si avverte il suo rispetto per Lilio. Ebbene ricordiamolo ancora e ricordi, se vuole, ai Lucchesi, come fu trattato un uomo, con le sue fissazioni e i suoi difetti (chi non ne ha?), ma che tanto aveva dato alla obnubilata "memoria" della nostra Città.

Infine, caro Direttore, fra lei e me ci divide l'età (io sono nato alla fine della Guerra: dico la 2a, per favore!), lei appartiene alla generazione della mia prima figlia. Probabilmente ci dividono molte idee politiche, devo dire che non apprezzo la sua aggressività e i toni che usa quando affronta certi temi, etc.

Ma lei non la "manda certo a dire", è autentico, gli spagnoli direbbero: "un hombre vertical". E poi si sente che, come me, ama profondamente Lucca. Per questi motivi so che mi appoggerà sempre nella mia modesta "battaglia" per la difesa e la promozione del nostro incommensurabile patrimonio artistico e culturale.

Buon lavoro! Ci sentiremo presto.