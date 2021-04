Fuga di gas in centro

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 12 aprile 2021, 19:10

Non sono i santi di Curzio Malaparte, ma meriterebbero una beatificazione a prescindere. Oggi in piazza la gente che non ce la fa più con, a fronteggiarla, le forze di polizia schierate in assetto antisommossa: bravi! VIDEO

lunedì, 12 aprile 2021, 16:23

Momenti di paura questa mattina sulla via Sarzanese a San Macario in Piano per le improvvise urla di una donna fuoriuscite da un appartamento dove vivono degli extracomunitari: poco dopo un uomo coperto di sangue è fuggito per, poi, essere preso dai carabinieri

lunedì, 12 aprile 2021, 09:00

Ecco quello che le televisioni del Sistema Dominante non vi faranno mai vedere. Grazie a Byoblu potete ascoltare le voci di chi non ha voce sui canali televisivi istituzionali e sui giornali del main stream. VIDEO

domenica, 11 aprile 2021, 12:41

Il giornalista pubblicista, fondatore de Lo Schermo, organizzatore di spicco del Lucca Film Festival, ha pubblicato uno sprezzante commento verso i ristoratori di #IOAPRO impegnati in una dura lotta per sopravvivere

domenica, 11 aprile 2021, 12:34

È successo venerdì sera a Pieve Santo Stefano: i proprietari sono all'estero, ma i vicini di casa vedono le luci accese e, pensando che ci fossero i ladri, chiamano la polizia

sabato, 10 aprile 2021, 14:13

Ennesimo episodio di 'persecuzione' nei confronti dei titolari di esercizi pubblici. Sanzionate anche sei persone perché sorprese davanti al locale senza mascherina e con bicchieri, vuoti, in mano