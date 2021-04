Cronaca



Grida e sangue a S. Macario in Piano: la protesta degli abitanti

lunedì, 12 aprile 2021, 16:23

Sono stati momenti di paura, per non dire peggio, quelli vissuti nei pressi del civico 2649 di via Sarzanese a San Macario in Piano. Gli abitanti e negozianti della zona, infatti, intorno alle 11.15 hanno sentito delle urla provenienti dal piano superiore di un'abitazione all'interno della quale si trovano degli extracomunitari. Grida di donna e colpi fortissimi al punto che, raccontano i presenti, sembrava esserci stato un incidente stradale.

Invece niente di tutto questo e, poco dopo, dalla porta d'ingresso dello stabile (nella foto) è stato visto uscire di corsa un immigrato ricoperto di sangue che è andato a rifugiarsi nei pressi. Dall'appartamento nessun rumore al punto che c'è stato il timore che la donna fosse stata uccisa.

Da qui la chiamata al centralino del 112 e, più tardi, l'arrivo sia di una pattuglia dei carabinieri sia dell'ambulanza. I militari hanno rintracciato l'uomo che si era nascosto mentre il personale dell'ambulanza è salito a vedere cosa fosse accaduto nella casa da cui provenivano le urla.

Marco Santi Guerrieri, promotore del comitato Sicurezza Oltreserchio, è più volte sceso in pista per denunciare questi fenomeni che dimostrano come l'Oltreserchio sia, sostanzialmente, abbandonato a se stesso. La segnalazione dell'episodio è avvenuta grazie anche al suo intervento.

E' possibile, si domandano i residenti, sapere cosa è avvenuto realmente?