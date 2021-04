Cronaca



Il bus elettrico di Rampini in prova a Lucca in questi giorni

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:54

CTT Nord è felice di presentare il nuovo E60, il bus elettrico lungo 6 metri, prodotto completamente italiano della casa Rampini. Si tratta del secondo test di autobus 100% elettrico a Lucca, dopo l’esperienza con BYD di qualche settimana fa sempre a Lucca e Livorno: un momento importante per tutta la cittadinanza che può toccare con mano la tecnologia del trasporto pubblico del futuro; è un test utile per capire la sua guidabilità e autonomia, sperimentato sulla LAM verde.



Energia verde per la tua mobilità



Il nuovo E60 di Rampini ha una trazione completamente elettrica ed apre la strada all’E-Mobility ad impatto zero per la città: viaggia senza produrre alcuna emissione e praticamente alcun rumore.



L’E60 Elettrico, progettato appositamente per la trazione elettrica, è un vero autobus urbano da 6 metri, a pianale ribassato e posto per disabile, piccolo fuori e grande dentro, costruito per girare a zero emissioni nelle strade più strette dei centri storici.



L’E60 Elettrico ha la possibilità di portare fino a 35 passeggeri disponendo di una grande maneggevolezza e di una ottima autonomia.



Tutto il sistema di trazione elettrica, che utilizza celle litioferrite, è interamente studiato e realizzato dalla Rampini insieme con il controllo delle batterie, anche il monitoraggio delle singole celle è affidato ad un sofisticato sistema di gestione (BMS) sempre realizzato da Rampini.

Il Futuro Sostenibile, la via per la città del domani



La conoscenza è la migliore arma per affrontare le sfide future. È per questo che CTT Nord ha avviato, in piena sinergia con le altre aziende del gruppo, una sperimentazione vasta e distribuita su diverse province toscane per conoscere a fondo gli sviluppi della mobilità elettrica.



Dichiara la Consigliera di Amministrazione di CTT Nord Simona Deghelli: “Continua il percorso di CTT Nord nella sperimentazione dei bus elettrici su percorso urbano. La mobilità attraverso la trazione elettrica per il trasporto pubblico e ormai il presente non più il futuro e quindi va conosciuta per meglio renderla adatta ai nostri tessuti urbani. La concezione di un trasporto pubblico moderno non può prescindere dai mezzi elettrici”.