Sindaco, assessore e Pd con i ristoratori in piazza Grande: un flop? No, peggio, un fiasco

Altri articoli in Cronaca

domenica, 25 aprile 2021, 16:17

Oltre 1500 persone tutte senza mascherina protettiva - e menomale - sono... piovute a Lucca, sotto il sole, 'convocate' dall'influencer Andrea Colombini per protestare contro le misure anti-Covid. Il fotografo della Gazzetta di Lucca 'costretto' dalla Digos a cancellare una foto dalla sua Canon. VIDEO

sabato, 24 aprile 2021, 20:42

Ancora una volta Lucca non ci sta e, alle 18.30, in piena zona arancione, scende in piazza non per protestare contro le misure anti-Covid, ma, più semplicemente, perché non ce la fa più e vuole vivere, incontrarsi, parlarsi e non c'è mascherina che tenga

sabato, 24 aprile 2021, 20:15

Ci eravamo recati in piazza S. Michele per immortalare la valanga di giovani intenti a vivere quando, dopo aver scattato una foto alle pattuglie della polizia che non sapevano cosa fare, ci è stato intimato di indossare la mascherina nonostante ci fossero decine di persone senza

sabato, 24 aprile 2021, 17:36

Il 25 aprile e il primo maggio Filcams Cgil e Uiltucs Uil Toscana proclamano sciopero nel commercio. Ecco i motivi

sabato, 24 aprile 2021, 16:30

Cresce il giardino dei Giusti della città di Lucca: intitolati infatti questa mattina a villa Bottini tre alberi (due cedri e un platano) a tre sacerdoti: don Renzo Tambellini, don Sirio Niccolai e don Guido Staderini. Foto di Ciprian Gheorghita

sabato, 24 aprile 2021, 15:31

La salute prima del profitto. È con questo pensiero che Legambiente e il movimento Atto primo lunedì pomeriggio alle 17.30 scenderanno in piazza Grande a Lucca - di fronte alla prefettura - per manifestare contro l'innalzamento dei limiti di esposizione per il 5G