In ricordo di Francesco Petrini

mercoledì, 14 aprile 2021, 17:48

di paolo bottari

Ho appena saputo con grande dispiacere della scomparsa di Francesco Petrini, un amico con cui condividevo la passione per la storia locale e tante idee per la valorizzazione del grande patrimonio storico e paesaggistico del nostro territorio. Si dilettava a stimolare il confronto pubblico, unendo e spronando il volontariato a fare quello che le istituzioni non erano riuscite a fare in questi anni in campo culturale.

Era il primo dei Custodi della cultura della città di Lucca. Arguto e pungente, un carattere schietto, a volte anche burbero, era un piacere ascoltarlo ogni volta che raccontava la “sua” storia, i suoi cavalli di battaglia, “Lo Jutificio di Ponte a Moriano” e il “Condotto Pubblico”, che arricchiva sempre di nuovi particolari.

Le sue ricerche non finivano mai. Un professore che aveva “bisogno” di raccontare ciò che sapeva e quello che aveva scoperto e di offrirlo al suo pubblico molto eterogeneo, fatto di adulti e di scolaresche. Verso ognuno aveva una sensibilità particolare ed un modo di raccontare la storia sempre diverso. Impegnato in tante battaglie civili, aveva ormai sposato la causa della cultura della memoria, per aiutare anche le giovani generazioni a capire e a ricordare il passato.

Auspicava un grande museo della cultura dentro o anche fuori della città, dove raccogliere quelle tante testimonianze del passato del nostro territorio che ancora non avevano trovato collocazione. L’ho avuto ospite l’ultima volta a settembre a Villa Reale a Marlia, per parlare dell’industrializzazione di Lucca e pur con una salute già precaria, aveva saputo conquistare tutti per la passione e l’ardore che metteva nelle sue spiegazioni. Per me, è stato anche il riferimento principale per il mio primo libro sulla storia della Cantoni.

La sua storia dello Jutificio di Ponte a Moriano e della nascita dell’industrializzazione a Lucca rappresenta, ancora oggi, una pietra miliare della nostra storiografia economica, per gli studi sul novecento. Adesso l’impegno a non vanificare i suoi sforzi. Alla famiglia, le mie condoglianze più sentite.

Ciao Franco.