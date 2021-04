Cronaca



In vendita l'ex Caffè Tessieri. Filippo Giambastiani: "Qui tutti mi fanno la guerra, non posso andare avanti così"

mercoledì, 21 aprile 2021, 09:28

di aldo grandi

Questa volta Filippo Giambastiani si è, veramente, rotto le palle. Dopo le multe e i giorni di chiusura somministratigli dalla polizia municipale, dopo i ripetuti controlli e le ridicole e assurde misure di contenimento del Covid disposte dal governo, ha deciso di abbandonare il centro storico e andarsene altrove. Finisce, così, un'altra caratteristica attività legata ad una storica insegnae ad un altrettanto prestigioso negozio.



La goccia che ha fatto traboccare il vaso, già colmo, è stata la consapevolezza crescente di essere inviso, soprattutto a quelli che, secondo lui e anche secondo noi, avrebbero dovuto stare dalla sua parte e prendere le sue difese: i commercianti. Sono, infatti, proprio loro, secondo Giambastiani, ad avergli creato intorno una sorta di terra bruciata considerandolo un sovversivo e un untore per via di quelle contravvenzioni, ingiuste, ricevute e per quella "festa" organizzata sui social per salutare la sua ennesima riapertura.



"Me ne vado - dichiara convinto il titolare dell'ex Caffè Tessieri di via Santa Croce 33 -. Ho affidato l'incarico di vendere all'agenzia immobiliare Remax, che si occuperà di tutti i dettagli. Io ho la licenza commerciale. Mi sono stancato di essere circondato da colleghi che non mi sopportano, che ce l'hanno con me, che mi segnalano alle forze dell'ordine, che pensano io sia un untore e un sovversivo. Me ne voglio andare da questa strada, non mi piace la gente e ci sto male".



Proprio in occasione del "raduno" di una settimana fa, alla presenza di Andrea Colombini e di altri amici, assistemmo personalmente ad una negoziante uscita dal proprio locale e, avvicinati gli agenti in attesa, protestare perché non intervenivano contro il proprietario del bar. Ci siamo vergognati per lei e, abbiamo giurato, mai più metteremo piede nell'esercizio pubblico che gestisce.



A questo punto vogliamo vedere che diranno i soloni di questa amministrazione comunale brava solo a parole, ma incapace, per definizione, di aiutare concretamente, e non per pochi spiccioli, quei commercianti che non sanno più come fare ad andare avanti. Ricordiamo, per chi avesse la memoria corta, ma non è il nostro caso, che proprio un mese, o giù di lì, fa, la giunta colorata di rosso se ne era uscita come i dolori a proposito dell'incendio divampato in un ex caffè proprio alle spalle di via Santa Croce in piazza San Carlo. Avevano annunciato summit con i proprietari dei locali sfitti, interventi mirati per rilanciare il centro storico.



Tutte stronzate. Il centro storico sta morendo lentamente e soltanto amministratori con gli occhi foderati di prosciutto sembrano non rendersene conto.