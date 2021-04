Cronaca



La polizia festeggia il 169° anniversario dalla sua fondazione

sabato, 10 aprile 2021, 09:00

La Polizia di Stato festeggia oggi il 169° anniversario dalla sua fondazione, ed a 40 anni dalla legge 121/81 che l’ha profondamente cambiata. Al riguardo sono significative le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “La Polizia è uno dei volti dello Stato. La storia della Polizia è parte del racconto della edificazione dello Stato unitario, ne ha seguito l'evoluzione costituzionale garantendo lealtà nello svolgimento dei suoi compiti di autorità preposta al mantenimento dell'ordine pubblico”.



A un anno dall’inizio della pandemia, la Polizia di Stato ha ancora una volta dimostrato di essere una forza democratica, moderna e vicina ai cittadini. In questo periodo difficile, che ha stravolto le relazioni sociali, le comuni regole di convivenza e le libertà che da 70 anni sono entrate a far parte del nostro vivere comune, la Polizia di Stato è riuscita a trovare un non facile equilibrio tra il dovere di far rispettare una normativa estremamente stringente e l’esigenza di garantire ai cittadini il rispetto dei più elementari diritti e favorire un corretto rapporto tra la popolazione e le istituzioni repubblicane.



Anche in tale ottica la Questura è stata al centro della gestione di tali cambiamenti epocali, pianificando, coordinando e guidando il nuovo sistema di controlli sul rispetto delle norme anti covid, anche in chiave di un equilibrato controllo della movida cittadina, con l’emanazione di 819 ordinanze tra le quali spiccano 128 servizi mirati nei fine settimana.



Ma l’attività strettamente di polizia non si è fermata. Sebbene i dati sul numero di reati appaiono confortanti, in quanto vi è stata rispetto all’anno precedente una loro netta diminuzione (25% in meno di reati contro la persona, 30% in meno dei reati contro il patrimonio tra cui 21% in meno di furti in abitazione e 50% in meno di furti con strappo e con destrezza) nella consapevolezza che il duro lockdown ha influito notevolmente su tali dati, l’attività della Polizia di Stato è continuata senza sosta, consentendo il conseguimento di diversi importanti risultati.



Tra tutti si ricordano due fondamentali operazioni antidroga, in Versilia, nella Pineta di Levante e a Lucca, al Parco Valgimigli, che hanno consentito alla popolazione di recuperare la fruibilità di due importanti aree verdi, restituendo anche serenità ai minori che erano obiettivi degli spacciatori.



Di rilievo anche l’operazione condotta durante il rave party di settembre ad Altopascio, che ha richiesto un grande sforzo in fase di identificazione dei partecipanti e, successivamente, in sede di accertamenti, contestazioni delle sanzioni e denunce penali per 132 persone.



Di grande impatto sociale, inoltre, l’arresto di una banda di minorenni protagonista, nel centro storico di Lucca, di atti di bullismo, rapine ed estorsioni a danno di coetanei, nonché l’arresto di un cittadino straniero che ha perpetrato diversi furti con danneggiamento a scapito di alcuni bar del centro, generando molta apprensione e rabbia tra i commercianti.



In tema di violenza di genere, nonostante si sia registrato un “buco” di denunce e segnalazioni tra marzo e maggio 2020, dovuto all’isolamento domiciliare, la Polizia di Stato è sempre stata in prima linea, in collaborazione con i centri anti violenza, gli ospedali e i servizi sociali nel offrire protezione e perseguire gli autori di violenze. Sono 6 gli arresti per reati di maltrattamenti in famiglia o stalking, 92 le persone denunciate e 14 quelle ammonite con provvedimento a firma del Questore.



In più occasioni, infine, la Polizia di Stato si è evidenziata anche per operazioni di soccorso, tra cui si ricorda tra tutte il salvataggio di un uomo in arresto cardiaco chiuso in casa da 2 giorni. Nell’occasione i vicini avevano dato l’allarme, e gli operatori delle volanti sono riusciti a entrare nell’abitazione e a salvare l’uomo.



Complessivamente, nell’ultimo anno, sono stati eseguiti dagli uffici della Questura, dai Commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi, dalla Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale 141 arresti; sono state indagate 1.142 persone; sono state controllate 71. 434 persone e sequestrati 356 kg di droga.



La Divisione Anticrimine, in funzione di azione indiretta di contrasto alla criminalità, ha comminato 236 Fogli di Via Obbligatori e 114 avvisi orali.



La Polizia Stradale si è contraddistinta, anche quest’anno, per il gran lavoro svolto nel campo della sicurezza nella circolazione stradale, e per alcune operazioni di p.g., come l’indagine che portato alla denuncia di 50 persone per la falsificazione di certificazioni mediche per il rinnovo delle patenti.



Da non dimenticare anche l’attività amministrativa, che ha visto gli uffici della Questura consegnare 7396 permessi di soggiorno, comminare 54 espulsioni (di cui 8 con accompagnamento alla frontiera o al CPR), consegnare 2788 passaporti, revocare 67 licenze amministrative e chiudere 7 locali con provvedimento del Questore per motivi di pubblica sicurezza.