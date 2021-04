Cronaca



La polizia scatta le foto al bar Tessieri, multato il dj Stefano Stiv Tirella

mercoledì, 14 aprile 2021, 18:32

di aldo grandi

Quando ce lo hanno detto non volevamo crederci. Equiparati ai peggiori criminali. Fotografati e ripresi da videocamera dalla polizia che, dopo essersene andata per non creare problemi sul momento, ha, evidentemente, pattugliato le strade del centro storico, forse, alla ricerca di coloro che avevano osato stazionare davanti al negozio di Filippo Giambastiani senza indossare la mascherina.

Fatto sta che sulla via Vittorio Emanuele o giù di lì una volante ha incrociato un giovane alto e facilmente riconoscibile anche per la sua statura. Si trattava di Stefano Stiv Tirella, notissimo disc-jockey e personaggio apprezzato e conosciuto nel mondo della musica. Gli sono stati chiesti i documenti di identità dopodiché è stato sanzionato sia per non avere indossato la mascherina sia per essere proveniente da fuori comune.

Inutile dire e, credeteci, non è razzismo, ma buonsenso e intelligenza nostrana, che a migliaia di extracomunitari che girano liberamente per le strade di questo sfasciato Paese e di questa città e lo vediamo ogni giorno, nessuno si azzarda a fermarli e controllare da dove vengono, dove vanno e, soprattutto, che cosa fanno.

Stefano Tirella è una persona perbene, ma questo non ha importanza. Conta solo che non è allineato con il pensiero unico dominante che vuole ridurci tutti come pecore di un gregge senza fine.

A lui la nostra solidarietà. Per il resto, lasciamo perdere.