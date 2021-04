Cronaca



La Toscana torna in arancione da lunedì

venerdì, 9 aprile 2021, 19:40

Con un Rt all’1,01 la Toscana da lunedì rientrerà in zona arancione. Permessi dunque gli spostamenti all’interno del proprio comune entro le 22 e la riapertura dei negozi. Lo comunica il presidente di Regione Eugenio Giani, che però tiene sotto controllo alcune provincie: “Dobbiamo fare i conti con gli ospedali sul limite della saturazione, quindi rimarranno in zona rossa le cinque o sei aree che superano i 250 contagi ogni 100 mila abitanti - incalza - Sto parlando del Valdarno Inferiore, dell'Empolese, della provincia di Prato e altre zone rispetto alle quali stanno arrivando nuovi dati in queste ore". Anche Firenze rimane nel mirino della zona più a rischio in quanto conta 56 mila e 225 casi complessivi.