Lavori agli impianti sportivi della scuola “Chelini” di San Vito

venerdì, 16 aprile 2021, 15:28

Appena sarà possibile ripartire con una socialità più condivisa, lo skatepark e il campo di baskin di San Vito saranno, ancora di più, a misura dei giovani della città. I nuovi impianti sportivi realizzati nell'ambito del progetto Quartieri Social - all’interno dell’area della scuola media “Domenico Chelini” - sono infatti oggetto di importanti lavori di miglioramento in via di conclusione. Grazie a un finanziamento di 25mila euro, in accordo con la direzione della scuola, le associazioni coinvolte e soprattutto con i giovani utilizzatori del complesso, sono state realizzate opere di miglioramento del deflusso delle acque, è stata nuovamente asfaltata tutta l'area di accesso, è stato inserito un nuovo impianto di illuminazione e un nuovo cancello. L'area degli impianti sportivi, inaugurata nel novembre del 2019, include uno skatepark e un campo per baskin (basket inclusivo) con lo scopo di dotare la zona di uno spazio aggregativo di tipo sportivo all'interno di un'area protetta.

Questa mattina i nuovi lavori sono stati illustrati nel corso di un sopralluogo dal vice sindaco Giovanni Lemucchi, dal consigliere delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci alla presenza del dirigente scolastico della scuola “Chelini” di San Vito Giovanni Testa, dei rappresentanti di Lucca Creative Hub, Anfass e Associazione Bi-Done.

“Questa realizzazione si colloca all'interno del grande progetto Quartieri Social – San Vito caratterizzato dalla realizzazione di piste ciclabili, ristrutturazione dell'ex distretto socio-sanitario che sarà adibito a centro polivalente di quartiere ed da altri interventi che hanno l'intento di creare luoghi per l'aggregazione e la socialità – afferma il vice sindaco Lemucchi – e con questo impianto sportivo di quartiere abbiamo senza dubbio centrato l'obiettivo visto il grande successo che ha riscosso fra i giovani di tutta la città”.

“Con la fine dell'emergenza sanitaria anche questo luogo tornerà a vivere – afferma il consigliere delegato Bianucci – abbiamo preso l'occasione della pausa forzata di tutte le attività per realizzare proprio quei lavori di miglioramento agli impianti che ci erano stati richiesti direttamente dai giovani frequentatori e dalle associazioni coinvolte. In questo modo sia lo skatepark che il campo di baskin saranno fruibili anche nelle ore notturne. Ma l'amministrazione intende proseguire questo rapporto di stretta collaborazione partecipativa per accrescere qualità e numero delle attività e venire incontro alle esigenze dei giovani utilizzatori. Anche le ragazze e i ragazzi, in questi mesi, stanno pagando il prezzo più grande della pandemia: al momento della ripartenza della socialità, avranno a disposizione per luogo un luogo più fruibile, e quindi sicuro”.

Il progetto non si ferma infatti alle opere architettoniche ma intende formalizzare una vera e propria collaborazione per la gestione partecipata degli impianti che rappresentano con la Scuola “Chelini” il cuore aggregativo dei giovani del quartiere, in un luogo dove sono già presenti i laboratori Oikos e Anfass. In particolare l'associazione Bi-Done – attiva nell'ambito del riutilizzo di materiali - realizzerà dei box decorati artisticamente per la raccolta differenziata che caratterizzeranno gli esterni del complesso sportivo e incentiveranno la voglia di mantenerlo curato ed in ordine.