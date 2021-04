Cronaca



L'officina interna realizza "in casa" quattro nuovi caterattini, per distribuire l'acqua alle colture

mercoledì, 28 aprile 2021, 12:41

Quattro nuovi caterattini sono stati istallati sulla canaletta Pontecanale, a San Pietro a Vico. A realizzare l’opera è stato il Consorzio 1 Toscana Nord: direttamente tramite la sua officina interna, unica per l’intero comprensorio. In questo modo, sarà garantita una più corretta distribuzione dell’acqua alle colture del territorio, evitando rischi di allagamenti o sprechi.



“Questo è un intervento che rientra nelle opere minute e quotidiane, spesso poco visibili ma preziose e indispensabili, che il nostro Ente porta avanti, ogni giorno sul territorio – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – E la costruzione e la posa “in casa”, tramite la nostra officina, hanno permesso di abbattere i costi dell’operazione di circa il 75 per cento. Un ringraziamento va quindi alle nostre maestranze, che hanno permesso così di rispondere alle segnalazioni e alle richieste che erano giunte da numerosi agricoltori della zona”.