Cronaca



Lucca Crea, torna il progetto educativo per le scuole 'Blu Tube': distribuiti 1000 kit nelle scuole

venerdì, 9 aprile 2021, 13:27

Imparare a rispettare e non sprecare l'acqua giocando. Geal spa e Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea srl, propongono la nuova edizione "Blu Tube – chi porta l'acqua a casa" un progetto di educazione civica, dedicato ai ragazzi delle scuole primarie e alle loro famiglie, per educare al rispetto della "risorsa blu", essenziale per la vita di ciascuno.

Imparare ad apprezzare meglio l'acqua potabile che ogni giorno arriva nelle nostre case si può, giocando e divertendosi tutti insieme in famiglia. Su queste basi si fonda il progetto avviato nel 2018, sulle orme di "Scarty", il gioco dedicato alla raccolta differenziata, che ha avuto per diversi anni un grandissimo successo fra i bambini delle primarie. "Blu Tube" è un gioco da tavolo realizzato da Red Glove edizioni, il cui obiettivo è la costruzione di una città il più possibile efficiente, per ciò che riguarda l'approvvigionamento idrico, evitando sprechi e intervenendo tempestivamente nella riparazione di eventuali perdite nella rete idrica.

"Nel 2021 Blu Tube si rinnova e cambia formula – spiega Giulio Sensi, presidente di Geal Spa -. Il progetto vedrà protagoniste sempre le scuole, ma sarà portato avanti in sicurezza, tramite il coinvolgimento delle famiglie, perché la situazione che stiamo vivendo ci costringe a trovare nuovi modi di socializzare e fare cultura, senza rinunciare a imparare, tramite il gioco, a rispettare e valorizzare la risorsa idrica".

"Nonostante tutto - aggiunge Salvatore Pipus, amministratore delegato di Geal Spa- abbiamo voluto portare avanti un progetto educativo importante rivolto ai più piccoli. Grazie a Blu Tube gli alunni e le loro famiglie possono scoprire cosa c'è dietro l'acqua che arriva nelle loro case e imparare a usarla in modo consapevole".

"Ci rivolgiamo ai bambini – rileva l'assessore comunale Valentina Simi– non perché li consideriamo i cittadini di domani, ma perché siamo profondamente convinti che siano già cittadini a tutti gli effetti e che possano, quindi, con il loro agire quotidiano, essere in grado di fare cose importanti per la collettività: come imparare il rispetto per l'acqua potabile e comprendere che è un bene essenziale per la vita di tutti".

"La spiccata sensibilità verso le tematiche ambientali e di sostenibilità è solo una delle caratteristiche della 'generazione Greta', - aggiunge Francesca Fazzi, presidente di Lucca Crea srl –. Generazione che ha acquisito il gioco come uno degli strumenti di elezione per l'apprendimento e che ha fatto dell'approfondimento fattivo e dell'impegno, una delle cifre della sua missione di cambiamento. Per questo la sinergia fra Comune, Geal e Lucca Crea ha trovato una chiave vincente nell'incontro con le professionalità dello staff di Lucca Comics & Games, terreno di elezione per l'ideazione e messa in campo di progetti come questo: imparare giocando significa fare esperienza diretta di comportamenti 'virtuosi' applicati, in questo caso, a un bene prezioso come l'acqua".

Prima della pausa delle vacanze pasquali, sono stati consegnati oltre 1100 giochi in scatola alle scuole primarie che hanno risposto positivamente all'iniziativa. Queste le consegneranno agli studenti delle classi terze, quarte e quinte che potranno così portarsi a casa un kit "Amico dell'Ambiente", che comprende oltre al gioco e alle spiegazioni per partecipare alla competizione, una borraccia riutilizzabile in alluminio che i bambini potranno portare a scuola, eliminando così le bottigliette di plastica, altamente inquinanti e una bag in cotone 100% riciclato.

La competizione, in rispetto alle normative anti Covid-19 cui sono tenuti gli istituti scolastici, coinvolgerà quindi non più le classi, come avvenuto in passato, ma le singole famiglie e i bambini, che potranno inviare le fotografie e i "selfie" delle attività di gioco svolte in casa, per ottenere punti e avanzare nella classifica. Ogni settimana la classifica sarà aggiornata sul sito www.blutubegeal.it e durante il mese di maggio saranno premiate le 12 migliori famiglie.