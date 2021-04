Cronaca



Lutto per la scomparsa di Roberto Federighi, titolare del bar 'San Michele'

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:04

Commozione per la scomparsa di Roberto Federighi, storico socio dell'associazione e titolare del "Bar San Michele", locale che si trova nella omonima piazza del centro cittadino da lui gestito per anni assieme alla moglie Lilly e ai figli.



Il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini e il direttore Sara Giovannini, a nome dell'intera struttura Confcommercio, esprimono alla famiglia dell'amico Roberto le più sentite condoglianze, inviandole il suo affettuoso abbraccio.