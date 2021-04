Cronaca



Manifattura, confronto aperto con i commercianti: Tambellini il grande assente

venerdì, 23 aprile 2021, 10:55

di chiara grassini

"L'iniziativa vuole informare i lucchesi sul progetto Manifattura Sud - ha esordito Remo Santini - L'idea nasce dai partiti politici di opposizione, cioè Lega, Forza Italia, SiamoLucca e Difendere Lucca".



Quello di ieri sera doveva essere un confronto all'americana con la partecipazione del comune di Lucca e la fondazione Cassa di Risparmio, ma l'amministrazione ha ufficializzato la propria assenza. E' quanto ha fatto sapere il capogruppo di Siamo Lucca che aveva proposto "che fosse il sindaco Tambellini ad aprire la serata".

Tra i consiglieri intervenuti Fabio Barsanti il quale ha spiegato il motivo dell'iniziativa, ovvero spiegare ai cittadini e commercianti il progetto poiché c'è stata una mancanza di trasparenza e di partecipazione.



Prima di illustrare e presentare nel dettaglio in cosa consiste il piano, Elisa Montemagni, presidente gruppo Lega in regione, ha precisato: "Questa proposta arriva dopo due mandati del sindaco. Ci risulta che nel suo programma elettorale non si facesse menzione a cosa si dovesse fare all'interno della manifattura. Per questo motivo abbiamo chiesto di attivare una legge regionale del processo partecipativo che doveva essere attivato tramite il consiglio comunale". La leghista ha inoltre sottolineato l'importanza di coinvolgere la cittadinanza perchè una mancanza di dialogo è "un errore".

Secondo Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia al comune di Capannori, è significativo l'ascolto. "Nella città di Lucca abbiamo un sindaco a fine mandato che prende una decisione fondamentale per l'economia locale senza però confrontarsi con i lucchesi. Siamo qui per ascoltare i commercianti che improvvisamente vengono a sapere di un progetto senza essere informati".

Dopo un'attenta lettura degli atti, l'ingegner Massimo Viviani, ha mostrato una serie di slides per far capire meglio il cosiddetto project financing tra Coima e fondazione. Mentre L'architetto Elvio Cecchini si è soffermato sugli sviluppi edilizi e sulla fattibilità urbanistica.



I parcheggi in via del Pallone. Attualmente ci sono 76 posti auto ma la proposta di Coima depositata ne prevede 58 e ciò comporterebbe una riduzione di 18 stalli in meno. Quello definitivo 54.



In piazza Cittadella si contano 104 posti auto, con Coima 103, uno in meno. Piazzale Verdi è occupata dal terminal bus ma il progetto promette 74 posti auto, quello definitivo li riduce a 52. Quindi "avremo 22 parcheggi in meno di quanto promesso".

"Sono a favore della riqualificazione della manifattura: il progetto è molto più dettagliato rispetto al piano iniziale", "Quanti parcheggi verranno ricavati?"



"Non sono eccessivi i 14 e i 60 milioni ?", "Pretendiamo chiarezza, siamo preoccupati ed arrabbiati","I turisti che verranno a Lucca saranno attratti dal centro commerciale. Tutto questo provocherà un'assimetria spaventosa oltre a disatri" sono solo alcune domande che i commercianti e cittadini facenti parte di comitati si sono posti. Tra essi ricordiamo Giovanni Martini, Benedetto Stefani, Riccardo Martinelli, Giuliano Fanucchi e Iliana Nutini.



Roberto Favilla, direttore di Confartigianato: "Abbiamo chiesto se ci sarà da parte delle nostre imprese la possibilità di utilizzare degli spazi per fare delle esposizioni e vendita di manufatti prodotti nei laboratori".