Cronaca



Mario Pardini positivo al Covid

giovedì, 15 aprile 2021, 10:07

di aldo grandi

Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea e tra i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 2022, è stato colpito dal Coronavirus e si trova, attualmente, in quarantena presso la propria abitazione di Monte S. Quirico.

Ci eravamo domandati, infatti, non vedendolo in giro impegnato con la sua associazione Lucca 2032, che fine avesse fatto e come mai un silenzio insolito.

Alla fine siamo riusciti a contattarlo e ad apprendere che è stato colpito dal Covid-19. "Sono ormai due settimane che mi trovo in quarantena a casa - ha detto Pardini - Devo dire che non è proprio una passeggiata questo virus perché anche se non ho avuto problemi gravi o di natura respiratoria, la sensazione di spossatezza è stata molto forte e soltanto adesso sto cominciando a riprendermi un po'. Ovviamente sono sparito in queste due settimane, ma non avrei potuto fare altrimenti. Appena possibile riprenderò il mio tour in giro per Lucca e i suoi dintorni".