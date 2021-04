Cronaca



Marocchino semina il terrore alla Corte degli Angeli: arrestato

venerdì, 16 aprile 2021, 11:10

Il 5 marzo, poco dopo le 23.35, le volanti erano intervenute in Via degli Angeli presso l’hotel “La corte degli angeli”, per un danneggiamento di una vetrina dell’albergo. Gli agenti avevano constatato che poco prima un ragazzo magrebino, senza alcun motivo, aveva colpito al volto il cameriere e, dopo essersi momentaneamente allontanato, era tornato sui suoi passi e, in più battute, prima con una fioriera, poi con una sedia, aveva danneggiato la vetrina lato ristorazione dell'albergo incrinandola.



Il cameriere, dopo essere stato sottoposto alle cure da parte del personale del pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, era stato dimesso con due giorni di prognosi.



A seguito delle indagini la Squadra Mobile ha individuato e identificato l’autore del gesto che è stato denunciato per i reati di lesioni e danneggiamento.



Si tratta di un marocchino già responsabile dei furti e danneggiamenti ai bar del centro storico, in relazione ai quali attualmente è detenuto presso la casa circondariale di Lucca.