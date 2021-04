"Mascotte" donata alla pediatria: Asl ringrazia

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 15 aprile 2021, 16:36

Il portale web dell'anagrafe ha emesso il 36% dei certificati comunali nei primi tre mesi dell'anno, 8% in tabaccheria dopo la convenzione con il comune di Lucca

giovedì, 15 aprile 2021, 15:24

Una Renault Clio è finita nel fossato secco in viale Carducci, ma fortunatamente non c'è stato alcun ferito: questo il bilancio di un incidente avvenuto verso le 13

giovedì, 15 aprile 2021, 10:07

Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea e tra i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 2022, è stato colpito dal Coronavirus e si trova, attualmente, in quarantena presso la propria abitazione di Monte S. Quirico

giovedì, 15 aprile 2021, 09:20

Da Massimiliano Martinelli del Borghetto a Giovanni Martini del Caffè Monica passando per altre decine di imprenditori che sono partiti con Tni alla volta di Roma e, al ritorno, la decisione di fermare il traffico per protesta. VIDEO

mercoledì, 14 aprile 2021, 18:32

Era venuto a Lucca da Pescia per salutare la riapertura del caffè Tessieri: fotografato con gli altri presenti, fermato per strada, multato perché senza mascherina e fuori comune

mercoledì, 14 aprile 2021, 17:48

Ho appena saputo con grande dispiacere della scomparsa di Francesco Petrini, un amico con cui condividevo la passione per la storia locale e tante idee per la valorizzazione del grande patrimonio storico e paesaggistico del nostro territorio...