Morto Calogero La Porta, ex comandante della polstrada di Lucca

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:40

Lutto in Lucchesia per la scomparsa di Calogero La Porta, ex comandante della polstrada di Lucca, venuto a mancare nella notte. L'ex vice-questore agrigentino era andato in pensione a fine ottobre del 2018.

Pronto il cordoglio del consigliere comunale di Lucca, Marco Martinelli: "Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Calogero La Porta. Ho avuto modo di conoscerlo nel suo ruolo istituzionale che ha sempre portato avanti da vero servitore dello Stato. Nel corso degli anni la conoscenza si è poi trasformata in amicizia. Lascia un gran vuoto mi mancheranno i nostri frequenti confronti sulle diverse questioni di attualità. Esprimo sincere condoglianze alla famiglia".



Sentito cordoglio anche da parte dell'AC di Lucca, per cui La Porta aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente: "Siamo davvero sconvolti - commentano il presidente di AC Lucca, Luca Gelli, e il direttore Luca Sangiorgio -. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: con Calogero ci siamo sentiti fino a pochi giorni fa, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Viareggio. Calogero era un amico, sempre disponibile, entusiasta, una persona alla quale non potevi fare a meno di affezionarti. Dal 2019, momento del suo pensionamento, era entrato a far parte del consiglio di AC Lucca con il ruolo di vicepresidente e insieme abbiamo condiviso tanta strada. Siamo stati fianco a fianco nelle tante "battaglie" di civiltà per promuovere la sicurezza e l'educazione stradale, è stato nostro "tutor" d'eccezione per l'iniziativa "Riprendiamoci la patente", proprio in queste settimane stavamo programmando insieme le prossime iniziative sulla mobilità e sulle regole dello stare in strada in sicurezza: è sempre stato, insomma, una persona su cui potevamo fare grande affidamento. Il vuoto che lascia è grande e forse impossibile da colmare. Tutta la nostra famiglia di AC Lucca si stringe intorno ai familiari di Calogero in un grande abbraccio".