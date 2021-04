Cronaca



Muore a 80 anni in casa: da alcuni giorni era positivo al Covid

mercoledì, 28 aprile 2021, 10:07

di chiara grassini

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto nel salotto della propria abitazione di Monte San Quirico nelle prime ore di ieri pomeriggio. Cesare Lenci - così si chiamava - era risultato positivo e da alcuni giorni si trovava in quarantena insieme ai due figli Giacomo e Claudio.



A dare l'allarme un vicino di casa che lavora nei vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana. Il pompiere, saputo dell'accaduto e visto il peggioramento di salute di uno dei due figli, non ha esitato a chiamare il 118. Sul posto oltre alla Misericordia, il carrofunebre, che ha portato via il feretro del defunto padre.