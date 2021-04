Cronaca



E' scomparso Giorgio Nencini, l'Avvocato e principe del foro di Lucca

giovedì, 1 aprile 2021, 14:57

di lodovica giorgi

E' venuto a mancare, nella giornata di ieri, l'avvocato Giorgio Nencini, principe del foro di Lucca. Le nostre condoglianze alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani venerdì 2 aprile alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Nera o Corteorlandini. L'avvocato Giorgi ne ha, volentieri, tracciato un ritratto ed un ricordo:

Conosco Giorgio Nencini da quando sono nata. Mio papà era uno dei suoi più fraterni amici: coetanei, insieme avevano frequentato giurisprudenza e studiato il diritto. Non so, a dire il vero, quanto si fossero dannati sui libri, senz’altro si dovevano essere fatti delle grasse risate, condite da qualche bicchiere di troppo, facendosi beffe di mia nonna; questo almeno amava raccontare quello che poi sarebbe divenuto il mio maestro, attingendo ai ricordi e facendo ridere il mio papà fino alle lacrime.

Quando comunicai a casa che l’esperienza romana da giornalista doveva finire e che finalmente mi ero “piegata” al mestiere di famiglia, al contempo chiarii che in ogni caso “io avrei fatto la penalista, diversamente dal papà”. Lui non ebbe dubbi: chiamerò Giorgio Nencini e andrai da lui. Era un onore, Giorgio Nencini era, ed è rimasto, il più brillante, preparato, intelligente e simpatico penalista di Lucca, quello intorno al quale tutti i colleghi facevano “capannello”.

Non erano comuni le colleghe che frequentassero lo studio di un penalista né tantomeno che calcassero le scene nelle aule penali. Non so dunque come Giorgio Nencini accolse nel suo intimo la richiesta di mio papà; la prima volta che lo incontrai lo vidi un po’ perplesso, ma senz’altro non avrebbe potuto dirmi di no.

Così cominciai a “fargli la corte”, e non dico tanto per dire. Da solerte praticante avrei voluto stargli a fianco in ogni istante, seguirlo in ogni udienza, studiare ogni suo processo; non era facile, alcune volte ero ammessa, altre no. Ma anche quando mi mollava in mezzo ad un corridoio, l’invito era sempre quello di tornare in aula ed ascoltare i processi altrui, e capire con il codice alla mano, ed imparare.

Con lui non mi sono sentita mai all’altezza, e non solo agli inizi, sempre, fino ad oggi. Questo è stato il regalo più grande. Mi ha fatto studiare giorno e notte, sabato e domenica, e quando glielo raccontavo rispondeva che era doveroso, non avevo fatto niente di speciale, “il tuo dovere”. E la prima volta che mi fece parlare in pubblico accanto a lui a difesa di un suo assistito, pur intimamente tremante, provai una fierezza che tutt’ora non dimentico.

Ho imparato tanto da lui, pressoché tutto il mestiere che oggi posseggo e non solo il mestiere. Senz’altro è a Giorgio Nencini che io devo l’aver avuto accesso ad una professione all’epoca declinata al maschile, l’aver imparato a studiare le norme in funzione di un risultato, l’aver appreso lo studio delle carte, non trascurando nessuna annotazione, nessun risvolto di copertina, nessuna parola, perché è lì che può annidarsi la debolezza dell’avversario. Era molto generoso con il suo sapere, e non soltanto con me, con

tutti noi principianti.

Aveva un sincero rispetto dei magistrati, ma allo stesso tempo la fortissima consapevolezza di esercitare una professione diversa e antagonista rispetto ad essi e l’orgoglio della funzione di difesa svolta, nell’interesse della persona più umile come del più importante gruppo industriale. Quando, da giovane avvocato, mi fu chiesto da un importante magistrato di svolgere il ruolo di pretore onorario, gliene parlai immediatamente e il suo “no” fu deciso, senza tentennamenti: noi facciamo un mestiere diverso.

La professione, ma prima ancora la dignità e l’orgoglio del ruolo di difesa svolto, l’ho imparati da lui.

Col tempo il nostro rapporto è andato sempre più stringendosi, e non certo soltanto perché io stavo imparando. Si è colmato di un affetto via via più profondo e sincero, di una bontà e di una generosità d’animo, le sue verso di me, impagabili, di una familiarità assolutamente informale, di battute e di risate, di molta allegria. Di tutto questo sentirò una profonda mancanza.

E alla città mancherà l’Avvocato, il quale, pur arrivato ai vertici della propria carriera, è sempre riuscito a conservare una semplicità d’animo e di gesti davvero non comune, a confondersi con chiunque e a donare a chiunque la sua bonomia e la sua immensa simpatia. Una perdita importante, un uomo ed un Avvocato di riferimento in un’epoca in cui i modelli di riferimento non sono più di moda, o forse semplicemente non sono.