Donna Assunta Almirante si è vaccinata: il 14 luglio compirà 100 anni

venerdì, 2 aprile 2021, 22:55

Raffaella Stramandinoli, meglio conosciuta come Donna Assunta moglie di Giorgio Almirante, il 14 luglio 2021 taglierà il traguardo del secolo e, nel frattempo, ieri pomeriggio si è recata a farsi vaccinare accompagnata dalla figlia Giuliana De' Medici Almirante. La vedova dell'ex segretario del Msi-Dn, scomparso nel 1988 e del quale, fra un mese, uscirà la nuova edizione della biografia di Aldo Grandi, alle 16 ha varcato l'ingresso dell'auditorium Parco della Musica in via Pietro De Coubertin dove è stato allestito il nuovo hub per vaccini anti-Covid.

Donna Assunta si è fatta iniettare la dose del vaccino Moderna (nella foto). In grande forma, il personale sanitario è rimasto colpito per la capacità di camminare in maniera autonoma e l'energia dimostrata. Una donna di straordinario carattere e altrettanto forte personalità. A lei e a Giuliana il saluto e l'abbraccio, per ora virtuale trovandoci distanti, della redazione delle Gazzette.