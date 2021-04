Cronaca



Per il professor Gianluca Fulvetti siamo tutti dei 'cazzari': già, ma lui ha lo stipendio fisso all'Università di Pisa

venerdì, 30 aprile 2021, 13:16

di aldo grandi

Conosciamo Gianluca Fulvetti per averci avuto a che fare, qualche anno fa, per una polemica di carattere storico o politico non ricordiamo bene. Lui, direttore dell'istituto storico della Resistenza di Lucca, la pensava a modo suo, noi, come sempre, a modo nostro. E il rispetto è sempre stato reciproco.

Solo che, mentre molti intellettuali, quasi tutti da una parte sola, pretendono di detenere la Verità Storica e, soprattutto, insegnarla pontificando ai molti che la storia la conoscono per averla imparata sui fumetti o alla Tv, a noi che di storia ci occupiamo da decenni e che abbiamo scritto e pubblicato molti più libri e con ben più accreditati editori di tanti esperti targati Pd e vicinanze, non la possono venire a raccontare più di tanto.

Ma non è questo il punto. Il punto è che non avremmo scritto a Gianluca Fulvetti se non ci fossimo sentiti dare dei 'cazzari'. Sì, proprio così, dei 'cazzari', una parola che per noi cresciuti a Roma era un classico per sbeffeggiare e denigrare chi non merita credibilità e che il professore associato all'Università di Pisa nonché direttore dell'istituto storico della Resistenza utilizza sul suo profilo facebook per definire coloro i quali hanno preso parte alla manifestazione di domenica 25 aprile.

Attenzione. Il Furbetti pardon il Fulvetti, non conosce nessuno tra coloro che erano al campo Balilla. Però si permette di giudicarli e di tacciarli di essere, appunto, dei cazzari, Colombini in primis.

Ma non soltanto. Sempre il docente universitario di storia contemporanea - perdonateci, ma noi un esame con questo professore 'di parte' ci rifiuteremmo di sostenerlo - sul proprio profilo ha scritto:

...oggi, 25 aprile, nella mia città... negazionisti e riduzionisti assembrati a un comizio non autorizzato... in barba a ogni regola, e ovviamente la polizia non interviene, forte con i deboli e debole con i forti, e legittima ‘sta gente... che schifo...

Bene forse Furbetti pardon Fulvetti si riferisce ai deboli come il sottoscritto, che il giorno prima, senza tante seghe, si è fatto multare di 400 euro in piazza San Michele dove c'erano centinaia di persone molte delle quali senza mascherina e dove la polizia, questa sì, non ha somministrato una sola contravvenzione se non a chi scrive queste due righe. Ma dov'era Fulvetti? Forse quelli erano in piazza San Michele mentre gli altri, domenica, 25 aprile, erano tutti fascisti perché al Campo Balilla?

Noi abbiamo scritto chilometri di pagine sul fascismo e la storia d'Italia e per i prossimi tre anni abbiamo quattro contratti da onorare su altrettanti libri di storia che vengono stampati non con contributi di fondazioni, partiti, associazioni, istituzioni varie, bensì solo e soltanto perché suscitano l'interesse di un editore che ci scommette sopra sperando che vengano acquistati dai lettori e non dagli studenti che, ricorda l'autore di questo articolo, venivano indicati dai professori che li avevano scritti altrimenti, diciamolo pure, non li avrebbe comprati nessuno.

Quindi, perdonateci l'ardire, ci sentiamo in dovere di difenderci dall'accusa di cazzari solo perché, sul Covid, non la pensiamo come il professor Fulvetti (o perché eravamo in piazza domenica scorsa invece di essere a Bologna con gli studenti che cantavano Bella Ciao e mascherina e distanziamento ce l'avevano sì, ma tra le gambe) ma come Andrea Colombini e tanti altri italiani che non ne possono più di sacrificare le proprie esistenze e distruggersi le proprie vite perché c'è qualcuno che annuncia epidemie a raffica e invoca campi di sterminio per coloro che non vogliono adeguarsi alle misure restrittive del Nuovo Ordine Mondiale.

Ciònonostante e tralasciando le parole offensive verso chi non ci sta a sentirsi dare dell'untore, il motivo principale per cui scriviamo a Furbetti pardon Fulvetti, è perché siamo disgustati dal mezzuccio questo sì vergognoso, usato per attaccare Andrea Colombini che sarà quel che sarà, ma, almeno, ci mette la faccia e rischia con il proprio. Fulvetti invoca, come noi avevamo pronosticato giorni fa, di fare terra bruciata intorno a Colombini, nel perfetto stile comunista o stalinista degli anni Trenta quando a chi non la pensava al medesimo modo del potere, venivano somministrati adeguati trasferimenti all inclusive in Siberia.

Fulvetti invoca, quindi, i compagni della giunta Tambellini e il presidente Bertocchini della Fondazione CRL, a togliere l'ossigeno alle manifestazioni culturali di Colombini e la suo Puccini Festival che non soltanto porta a Lucca parecchia gente, ma dà anche da mangiare a parecchie persone.

Quindi, il comunista Fulvetti, l'antifascista professore di storia all'università di Pisa chiede, in sostanza, di eliminare i contributi a Colombini e, così facendo, mettere in mezzo a una strada musicisti e cantanti che lavorano con lui. E', questa, la democrazia con cui si sciacqua la bocca il professore?

Caro Fulvetti pardon, Furbetti, facciamo una cosa: mettiamo su due pile di libri. Su una quelli che abbiamo scritto noi e, sull'altra quelli che hai scritto tu. Poi vediamo se c'è differenza di quantità oltreché, principalmente, di qualità.

E una volta fatto il confronto proviamo a capire perché io, che non la penso come i virologi di turno e come te, sarei un cazzaro mentre tu, al contrario, il depositario della verità.

Fammi sapere che preparo la bilancia. E, nel frattempo, evita di offendere o di prendere in giro gente che, a differenza tua, non ha stipendio fisso a fine mese e ritiene sia giunto il momento di scendere in piazza e dire che ci siamo rotti sinceramente i coglioni. E perdonaci il francesismo.