Cronaca



Ragazza uccisa ad Aosta, l'assassino ha le ore contate

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:44

Come tutti i delitti che si rispettino, o l'assassino viene trovato entro 48, massimo 72 ore dall'omicidio oppure diventa un problema. A quanto pare, però e secondo alcune indiscrezioni provenienti da ambienti della procura aostana, la risoluzione del caso che ha visto la morte di Raluca Elena Serban, la ragazza di 31 anni di origini rumene, nata a Galati e residente ufficialmente a Lucca, in realtà domiciliata un po' qui e un po' là, dovrebbe essere vicina.

Addirittura si parla di un sospettato, un uomo che vive in Val d'Aosta e che si sarebbe avvicinato alla donna a seguito degli annunci che la stessa avrebbe, si dice, pubblicato in alcuni siti specializzati per incontri più o meno ravvicinati. Vero?, falso?, la pista della prostituzione via Internet è stata, sin dall'inizio di questo caso, una delle più plausibili.

Gli uomini della squadra mobile, coordinati dal magistrato titolare dell'indagine, hanno passato al setaccio le immagini riprese dalle varie videocamere situate in prossimità dell'edificio dove abitava la povera ragazza. Oltre, ovviamente, ad aver passato al setaccio i tabulati del suo telefono cellulare che è stato portato via insieme al tablet.

Comunque vadano a finire le cose, l'unica realtà che conta, purtroppo, è che una giovane nel pieno degli anni ha visto interrompere i propri giorni per mano di un criminale che l'ha uccisa tagliandole la gola.

A noi non resta, in questo caso, che restare testimoni basiti di qualcosa che si svolge lontano da noi.

A. G.